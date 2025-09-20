¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS1½µÁ°ÄÉ¤¤¡Û¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ôÌÔ»þ·×¡¡¥é¥¹¥È1F10ÉÃ7¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¡×
¡¡½©G1¥·¥ê¡¼¥º¤Î³«ËëÀï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê28Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡Ê²´6¡áËÙ¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤¬19Æü¡¢Èþ±ºW¥³¡¼¥¹¤ÇÌÔ»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£3Æ¬Ê»¤»¤ÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¾Àþ¤ÏÈ´·²¤Î¿¤Ó¡£¼çÀï¡¦¥â¥ì¥¤¥é¤¬»Å³Ý¤±¤ë¤È°ìµ¤¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤ÀÇÏ¾ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥é¥¹¥È1F¤Ï10ÉÃ7¡Ê5F64ÉÃ8¡Ë¡£Á´¿È¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¥â¥ì¥¤¥é¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¥á¥¤¥ó¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê400¡Á200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤È¤Æ¤âÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¡£ºòÇ¯¡Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS7Ãå¡Ë¤ÏÁ°ÍÍø¤ÊÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ»³¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¿®¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£