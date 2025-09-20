¸¶È¯ÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¡¡³¨ËÜºî²È12¿Í¤¬¶¨ÎÏ
¡¡ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÊü¼ÍÀÊª¼Á¤Î±Æ¶Á¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë³èÆ°¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î2026Ç¯ÈÇ¤¬´°À®¤·¡¢20Æü¤ËÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»¿Æ±¤·¤¿³¨ËÜºî²È12¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿å¸Í¾½»Ò¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¡¢15Ç¯¤«¤é´ë²è¡£¸¶È¯»ö¸Î¤ÇÈòÆñ¤·¤¿¿Í¤Î»Ù±ç¤ä¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ëÃÄÂÎ¤ËÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡26Ç¯ÈÇ¤Î1·î¤Ï³¨ËÜºî²È¤Ï¤¿¤³¤¦¤·¤í¤¦¤µ¤ó¡¢4·î¤ÏÄ¹Ã«ÀîµÁ»Ë¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÂ¾¡¢³ÆÃÏ¤Î³¨ËÜÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö±þ±ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¢ÅÅÏÃ090¡Ê8235¡Ë0927¡£