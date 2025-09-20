30Ç¯¤Î¼Â»Ü²ÄÈÝ¤ÏÍèÇ¯È½ÃÇ¡¡¥¹¥¡¼¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï19Æü¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉáµÚÅÙ¤ä¿Íµ¤¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼Ê£¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë2030Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Î¼Â»Ü²ÄÈÝ¤ò¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¸å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡IOC¤Î¥Ç¥å¥¯¥ì¶¥µ»ÉôÄ¹¤ÏÍý»ö²ñ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö22Ç¯¤ÎÁ°²ó¸ÞÎØ¤«¤é¤ÎÆ°¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡Ê¼Â»Ü²ÄÈÝ¤Î¡Ë·èÄêÁ°¤Ë26Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤âÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤ë¡£
¡¡28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î½ÅÎÌµó¤²¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤éÃË½÷1³¬µé¤º¤Ä¤òÁý¤ä¤·¤Æ³Æ6³¬µé¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£Áª¼ê¤Î¸ºÎÌ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤È¤¤¤¦¡£