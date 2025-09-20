ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»Ò¼«Âð²ÐºÒ¡¡¥Ñ¡¼»ÒÉÂ±¡ÈÂÁ÷¡¡Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·¤â¶áÎÙ½»¿Í¡Ö½»¤á¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê£¸£³¡Ë¡¢¥Ñ¡¼»Ò¡Ê£·£·¡ËÉ×ºÊ¤ÎÅìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¤Ç£±£¹Æü¸á¸å£°»þÈ¾¤´¤í²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£¼¼Æâ¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾£²¿Í¤âÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Ú¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»Õ¾¢¤Î¸Î¡¦½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎË¡»ö¤Ë½ÐÀÊ¤·¤ÆÎ±¼é¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤ÏÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¸í¤Ã¤ÆÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤È¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ºÊ¤¬¡¢»×¤ï¤ÌºÒÆñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¸á¸å£°»þ£´£µÊ¬¤´¤í¡¢É×ºÊ¤Î¼«Âð¤¬¤¢¤ë£µ³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡¢£³³¬¤Î°ì¼¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²ÐºÒ¸½¾ì¤Ï£²¿Í¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤Ï·Ù»¡¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ß¡¢±¦¼ê¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó£³£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É£²£¹Âæ¤¬½ÐÆ°¡£²Ð¤ÏÌó£³»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ú¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Î¾ïÊ¡»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎË¡»ö¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤ÎºÇÃæ¤ËÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢µÞ¤¤¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¡ÖÊ©ÃÅ¤Ç²Ð¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÂçÄÌ¤ê±è¤¤¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³¡£²Ð¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÀª¤¤¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢É×ºÊ¤Î¼«Âð¤Ç¤¢¤ë£³³¬¤ÎÉô²°¤Î¿¿²¼¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤â¤¦Éô²°¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¡£ÅÅµ¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Å·°æ¤âÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼¼Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ÊÉ×ºÊ¤ÎÉô²°¤Ï¡Ë¤â¤¦½»¤á¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¡¼¤Ï£±£¹£¶£´Ç¯¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÇú¾Ð²¦¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ËÆþÌç¡££·£²Ç¯¤ËËåÄï»Ò¤Î¥Ñ¡¼»Ò¤È·ëº§¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Î¼Â²È¤¬ÀÖ±©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·ëº§Ä¾¸å¤«¤é£²¿Í¤âÀÖ±©¤Ëºß½»¡£¤¹¤Ç¤Ë£µ£°Ç¯°Ê¾åÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê¤Ï¤ä¤·¤ä¡¦¤Ú¡¼¡¡ËÜÌ¾¡áº´Æ£²ÅÉ§¡Ë£±£¹£´£±Ç¯£±£±·î£²£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¡££¶£´Ç¯¡¢½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤ËÆþÌç¡££·£²Ç¯¤Ë¥Ñ¡¼»Ò¤È·ëº§¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡£µ²±ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾¿Í¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÌ¾¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡þÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¡Ê¤Ï¤ä¤·¤ä¡¦¤Ñ¡¼¤³¡¡ËÜÌ¾¡áº´Æ£¿è»Ò¡Ë£±£¹£´£¸Ç¯£¸·î£±£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££¶£¸Ç¯¤Ë½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤ËÆþÌç¡£ÍÄ¾¯»þ¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÉþ¤ò¹¥¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Ú¡¼¤È·ëº§¸å¤Ï£²¿Í¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ã¹â¤¤¾Ð¤¤À¼¤¬ÆÃÄ§¡£