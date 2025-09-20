ÎÞ¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀäÂÐÅª¤ÊÎÏ¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×Á°²ó½÷²¦¤¬ÌµÇ°¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡¡²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ë¤Ï¶Ã¤¤È´¶¼Õ¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²3Áª¼ê¤Ï·è¾¡¤Ë»Ä¤ì¤º
¡þÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢(13Æü¡Á21Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤ÎËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤Ï60m38Á´ÂÎ14ÈÖÌÜ¤Ç·è¾¡¤Ø»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÉ¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Áª¤Ï62m50¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡¢¾å°Ì12¿Í¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ì¤ÐÆÍÇË¡£Á°²ó¤Î2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ½÷²¦¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÌ¸ýÁª¼ê¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î1Åê¤Ç60m31¤òÅê¤²¤ë¤È¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬Âç´¿À¼¡£2ÅêÌÜ¤Ç¤Ï¡¢60m38¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢3ÅêÌÜ¤Ï62m50¤ÎÄÌ²á¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¤Ç¤¤º¡£AÁÈ8°Ì¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¡¢¤Ü¤¦Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å2ÁÈÌÜ¤Ç14ÈÖÌÜ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤È¤ÎÆ®¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É...¥±¥¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê9·î¤Ë(À¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬)¤¢¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Ç¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÏÃ¤·¡¢¡Ö1ÅêÌÜ¤Ï°Õ³°¤È¼«Ê¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½¤Àµ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£Æü¤Î3Åê¤Þ¤È¤á¤¿´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡£¤«¤«¤ë´üÂÔ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Í¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÎ¦¾å¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ìîµå¤È¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤«ÁêËÐ¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ñÎ©¤¬Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥×¥é¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÇ®µ¤¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£¸å¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÉ¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀäÂÐÅª¤ÊÎÏ¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¥³¡¼¥Á¤È´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±ÁÈ¤Ç60m49¤òÅê¤²¤¿¾åÅÄÉ´Ç«Áª¼ê¤ÏÁ´ÂÎ13ÈÖÌÜ¡¢BÁÈ¤Ç¤ÏÉðËÜ¼Ó±ÉÁª¼ê¤¬55m11¤òÅê¤²¤ÆÁ´ÂÎ30ÈÖÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜÀª3Áª¼ê¤¬Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£