¡¡¡Öµð¿Í£µ¡Ý£´¹Åç¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¼çË¤¤Î£²È¯¤¬Î®¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Æó²ó¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤éº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ö£±£²¹æ¥½¥í¤Ç£±ÅÀº¹¡£»Í²ó¤Ë¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë£±£³¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¡£¡Ö²¿¤È¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ê£²ËÜ¤È¤â¡ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î£²£¸Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢£¹£°ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¢¡¼¥Á¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»×¤¤¤À¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÄÁ»ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£»Ïµå¼°¤Î¤¿¤á¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬ÅêµåÁ°¤Ë»°ÎÝ¤Ë½¢¤¯²¬ËÜ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¡£²¬ËÜ¤Ïº¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ÆÊáµå¤·¤ÆÊÖµå¡£¸¶»á¤Ï¡Ö£±µå¥¦¥ª¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¿¤éÏÂ¿¿¤¬¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£²¬ËÜ¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï²¬ËÜ¤Î£²È¯¤ò¡Ö´°¤Ú¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âËÜÎÝÂÇÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç£²°Ì£Ä£å£Î£Á¤È£±º¹ÀÜ¶á¤Ç¡¢£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ë¤â²¦¼ê¡Ö¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Í¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢£Ã£Ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¼çË¤¤Î²÷²»¤ò´î¤ó¤À¡£