¡¡£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«ºÅÃæ¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡ÖÉÃÂ®£µ¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¤â¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾¾Â¼¤È±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬³ø»³ºÇÂç¤È¤Ê¤ë£µ£°£°£°ÀÊµ¬ÌÏ¤ÎºÂÀÊ¿ô¤ò»ý¤Ä¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤ÎÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡£ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥à¥µ¥à¥Ë¥À¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¾å±Ç¤Ç¡¢£²£²Æü¤Ë¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤ÎÌî³°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£