ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊÂð¤Ç²Ð»ö¡¡»°Ê¿»Õ¾¢Ì¿ÆüÁ°Æü¡¡Ê©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¡Ä
¡¡19Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©ËÌ¤Î5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¸½¾ì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¡¢¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¤¬½»¤à3³¬¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Ë2¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï29Âæ¤Î¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤¬½ÐÆ°¡£1¼¼Ìó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¥Ú¡¼¤Ï³°½ÐÃæ¤ÇÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¡ÖÊ©ÃÅ¤Ç¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ú¡¼¤Ï¡¢20Æü¤¬Ì¿Æü¤Î»Õ¾¢½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¡Ê1980Ç¯»àµî¡Ë¤ÎÊè»²¤Î¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤ÎÄï»Ò¤¿¤Á¤ÈÂÎ©¶èÆâ¤Î»û¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¡¼»Ò¤ÏÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¼«Âð¤Ë»Ä¤ê¡¢Êè»²¤Î»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ©ÃÅ¤Ë²Ð¤ò¤È¤â¤½¤¦¤È¤·¤Æ²ÐºÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÎÙ¿Í½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ð²Ð¸å¤Î¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç½÷ÀÂð¤Î¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¡¢¡Ö²Ð»ö¤è¡ª119ÈÖ¤·¤Æ¡ª¡×¤È´ê¤¤½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÆ¨¤²¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ú¡¼¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¤Ëµ¢Âð¡£µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Ñ¡¼»Ò¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¡£¸á¸å8»þ²á¤®¤ËºÆ¤Ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ê¡¢²ÐºÒ¤Ç»à¤ó¤À°¦Ç4É¤¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£Èá¤·¤ß¤ò¤³¤é¤¨¡¢¡Ö4É¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ4¿Í¡£²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð²ÐÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤¬¤í¤¦¤½¤¯¤Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²Ð¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö»°Ê¿»Õ¾¢¤Î¼Ì¿¿¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£²¿½½Ç¯¤âËèÆüÀþ¹á¤ò¾å¤²¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£Æü¤À¤±¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î°áÁõ¤â¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶ä¹Ô¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤â¾Æ¤±¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸ÀÍÕ¿ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¸µµ¤¤µ¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏJRËÌÀÖ±©±Ø¤«¤é600¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¡£