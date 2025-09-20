ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ï¸«Á÷¤ê¡ÄºØÆ£ÃÎ»ö¤¬É½ÌÀ Ê¼¸Ë¤Î¸×ÅÞ¡Ö²¿¤Ç¡©¸æÆ²¶Ú¤À¤±¤«¡Ä¡×
¡¡ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ï¡¢9·î18Æü¤Ë³«²ñ¤·¤¿¸©µÄ²ñ9·îµÄ²ñ¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡µÇ°¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¸«Á÷¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï8·î26Æü°Ê¹ß¡¢ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¼Â»Ü¤Ï¡Ë·ÙÈ÷ÈñÍÑ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤«¤éÆñ¤·¤¯¡¢¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÍ¥¾¡»þ¡¢Ê¼¸Ë¸©¤È¤È¤â¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÂçºåÉÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¸æÆ²¶Ú¤Ç¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É³«ºÅ¡Ê11·î22ÆüÍ½Äê¡Ë¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÏµÄ²ñ¤Ç¡¢¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Îµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ë°Õ¤òÉ½¤¹¤¿¤á¡¢Ê¼¸Ë¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤ÎÂ£Äè¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£°ú¤Â³¤¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Íºà¤Î°éÀ®¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¤Ë¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤âÏ¢·È¤·¤ÆÎÏ¤òÃí¤°¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¸æÆ²¶Ú¤À¤±¡©¡×¡Öº£¸å¡¢¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê40Âå¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÏÊ¼¸Ë¸©¡ÊÀ¾µÜ»Ô¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤À¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤È¤È¤·¤â»ñ¶â½¸¤á¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤è¤¦¤À¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÌÀÀÐ»Ô¤Î½÷À¡Ê20Âå¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿À¸Í¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤±¤É»ÄÇ°¡£¤³¤ì¤«¤é¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡È´õË¾Åª´ÑÂ¬¡É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼¡²óÍ¥¾¡»þ¤Ï¤¼¤Ò¼Â¸½¤ò¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¤á¤°¤êÊ¼¸Ë¸©¤Ï¡¢±¿±Ä»ñ¶â¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È´ë¶È¶¨»¿¶â¤ÇÏÅ¤Ã¤¿¤¬¡¢´óÉÕ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀÆÆ£ÃÎ»ö¤é¤ò¤á¤°¤ë¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤¬Éâ¾å¡£¸©Æâ¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¶¨»¿¶â¤òµò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢Êä½õ¶â¤òÁý³Û¤·¤Æ»ñ¶â¤ò´ÔÎ®¡Ê¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸©¤¬Àß¤±¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤òÁý³Û¤·¸©¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬ºØÆ£ÃÎ»ö¤äÅö»þ¤ÎÉûÃÎ»ö¤òÇØÇ¤ÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¡£Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï6·î¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤é¤òÆ±ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
