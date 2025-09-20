¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥Ú¥½¤Ï¾å²¼¤âÊý¸þ´¶¤Ê¤·¡á¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡¡19Æü¤ÎÃæÆîÊÆ»Ô¾ì¡¢¥É¥ë¥á¥¥·¥³¥Ú¥½¤Ï18.36Á°¸å¤«¤é18.487¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É°ì»þ¾å¾º¤âÂ³¤«¤º¡¢¾å¾ºÊ¬¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹Æ°¤¡£¤½¤Î¸å¾¯¤·¾å¾º¤â18.40¤Ð¤µ¤ß¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¡¡¥Ú¥½±ß¤Ï8±ß02Á¬¤«¤é06Á¬¤Î¥ì¥ó¥¸¡£NYÄ«¤ËÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ³¤«¤º¡£
MXNJPY 8.0441
¡¡
