ºå¿À¡¦¿¹²¼¡¡£²ÀïÏ¢È¯¤Î¹ë²÷£²£³¹æ¡¡£¹·îÀä¹¥Ä´¡ª£µËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦£³£¸£¹¡ÖÄ´»Ò¤¦¤ó¤Ì¤ó¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡Öºå¿À£´¡Ý£°£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¤âºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤Ç¤³¤ÎÆü¤âµå¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸Þ²ó£²»à¡£º£µ¨½é¤á¤Æ»³ºê¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ä¾µå¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë£²¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙµ°Æ»¤ÏÍ½Â¬¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤¯£³µåÌÜ¡¢£±£´£¶¥¥íÄã¤áÄ¾µå¤ò¹ë²÷¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤³ÑÅÙ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿Çòµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£µ¨£²£³¹æ¥½¥í¤Ç£³ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Éüµ¢¤·¤¿º´Æ£µ±¤È¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£Á°Æü¤Î¹ÅçÀï¤Î»°²ó¤Ë¤Ï¡¢º¸ÍãÀÊ¸åÊý¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÆÍ¤»É¤¹ÆÃÂç£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Í²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÆâ³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢ÃæÁ°ÂÇ¤Ë¡£¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤«¤é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â½ÐÎÝ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤«¤éÀèÀ©·à¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£¹·î¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç·î´ÖÂÇÎ¨¡¦£³£¸£¹¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³ÂÇÅÀ¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÆü¡¹¤Î½¤Àµ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÄ´»Ò¤¦¤ó¤Ì¤ó¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë£²£µËÜÎÝÂÇ¤Ø¤â¤¢¤È£²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£