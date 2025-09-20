¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¸¶ºî¡×¡¡±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç
¡¡SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê´ÆÆÄ±ü»³Í³Ç·¡¢10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤¬18Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¤Ç³¤³°¥×¥ì¥ß¥¢¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìó700ÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä¸å¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¡£Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤¿¾¾Â¼¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤ÎÆ±Ì¾¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤¬¸¶ºî¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö±Ç²è¤È¤·¤Æ°ìÅÙ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬ËÍ¼«¿È¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î¸¶ºî¡£¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¤Ï¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¡Ê´ÆÆÄÀîÂ¼¸µµ¤¡Ë¤¬¾å±Ç¡£¼ç±é¤ÎÍò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤é¤¬ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£