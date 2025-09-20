ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ö»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î±Ç²è¡×¡¡À½ºîÈñ25²¯±ß¡ª¡ÖÊõÅç¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê44¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¡Ê´ÆÆÄÂçÍ§·¼»Ë¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë2ÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢´ë²è¤«¤é6Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¸ø³«¡£¶¦±é¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê37¡Ë¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê42¡Ë¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¡Ö³§¤Î»×¤¤¤Î¤ª¤«¤²¡£»×¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËü´¶¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Æ£½ç¾æ»á¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£ÊÆÅý¼£²¼¤ÎÀï¸å¤Î²Æì¤Ç¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÊª»ñ¤òÅð¤àÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ·²Áü¤È¡¢¤½¤Î20Ç¯¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯¡£¾å±Ç»þ´Ö¤Ï3»þ´Ö11Ê¬¤ËµÚ¤Ó¡¢À½ºîÈñ¤ÏÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤ÆÇË³Ê¤Î25²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤ÏºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡ÖÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢6·î7Æü¤Ë¥í¥±ÃÏ¤Î²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¤«¤éÁ´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ÎÆü¸áÁ°¤Îºë¶Ì¡¦½êÂô¤Þ¤Ç27ÅÔ»Ô¤ò¹ÔµÓ¤·¡¢±ä¤Ù5300¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¤¤ç¤¦20Æü¤âÆÊÌÚ¡¦¾®»³¡¢ÀéÍÕ¤ò²ó¤ëÍ½Äê¤Ç¡ÖÀëÅÁ¤âÀ½ºî¤Î°ì¤Ä¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¤Ë±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÍ§´ÆÆÄ¤â¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï20Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¡£µ¬ÌÏ¤â¼Ü¤â¤¤ï¤¤ï¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤È¼«¿®¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÎÎÏ¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÎÏ¤¬1¡ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î±Ç²è¡£°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤Ç¡¢Î©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸µ¡Ë