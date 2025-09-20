ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡£³Àï¤Ö¤êÉüµ¢¤Ç¥Ï¥Ã¥¹¥ë¼éÈ÷¡¡¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤º¤È¤â¡Ö¤â¤¦Á´Á³ÌäÂê¤Ê¤¯¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Öºå¿À£´¡Ý£°£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡»î¹ç³«»Ï£³£°Ê¬Á°¡£¹Ã»Ò±à¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¡Ö£´ÈÖ¥µ¡¼¥É¡¦º´Æ£µ±¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£Çï¼ê¤È¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤Î¤¿¤á¡¢£²»î¹çÂ³¤±¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¹Ã»Ò±à¤ÇÉüµ¢¡£ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¸×ÅÞ¤Î´¿À¼¤¬´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£»°²ó¡¢²ÜÌ¾¤ÎÊü¤Ã¤¿»°ÎÝÀþ¤ÎÂÇµå¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£ÁÇÁá¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¥¢¥¦¥È¤Ë¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¼¡¡¹¤ÈÆñ¤·¤¤¥´¥í¤ò¤µ¤Ð¤¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÁáÀî¤âÆ¬¤ò¤Ú¤³¤ê¡£¹Ã»Ò±à½éÀèÈ¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¡¢ÇòÀ±¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤³¤½½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ë²÷¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¸Þ²ó¤Ë»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢²Ì´º¤ËÅðÎÝ¤â»Å³Ý¤±¤¿¡£Á´ÎÏ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¶î¤±²ó¤ê¡Ö¤â¤¦Á´Á³ÌäÂê¤Ê¤¯¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££´·î¾å½Ü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç£²»î¹çÂ³¤±¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½Ð¤ë¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¥±¥¬¤Ë¤âºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢Îý½¬Á°¤Ë¤ÏÆþÇ°¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤â¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¡£½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡ªÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ªËÍ¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Àë¸ÀÄÌ¤ê¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÃ»´ü´Ö¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Ë°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ÏÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê£¸»î¹ç¡£ÂçÂæ¤Î£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£°ÂÇÅÀ¤â¼ê¤ÎÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£¸×¤Î¼çË¤¤ÏÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë¡£