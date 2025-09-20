ºå¿À¡¡¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤ÇCS¤Ç¤ÎÉüµ¢°ÕÍß¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À4-0DeNA¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤¬¡¢19Æü¡¢SGLÆôºê¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡8·î18Æü¤Ë²¼»è¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿±¦ÏÓ¡£Æ±9Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¼ÂÀïÉüµ¢¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ï¶á¶·¤ò¸ì¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡ÊÃ»´ü·èÀï¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤ëÁ°¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¡ÊÆüËÜ°ì¡Ë¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿7Æü¡£Á°È¾Àï¤À¤±¤Ç6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Ï´¿´î¤Î¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¿´¤Ë¤Ï¤¢¤ë´¶¾ð¤â¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ë¤¤¤é¤À¤Á¡¢²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤òÀ²¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¡Ê¤¤¤é¤À¤Á¡Ë¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸½ºß¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤ÎÊý¸þ¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ÂÄêÀ¤âÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï°ìÈÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¡×¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Ä¤¯¤ë´¿´î¤ÎÎØ¤Ëº£ÅÙ¤³¤½²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£