ÅÔ¿´¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥«¥Õ¥§¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û°ì¸«¹â¤¤¤È»×¤¤¤¤ä¡ÄËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥Ò¥ë¥º¥«¥Õ¥§¡Ö1500±ß¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î³°¿©¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂçÌÚÆà¥Ï¥ë»Ò¤µ¤ó¡£Ï¢ºÜ¡Ö¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ºÇ¶¯¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè137²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤¹¡£
°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Ì©¤«¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡£¸áÁ°Ãæ¤Î½¸µÒ¤¬¼å¤¤»þ´ÖÂÓ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¡¢Ä«¤Î¿ô»þ´Ö¤À¤±Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤«¤ÄÅ¹¤ÎÆÃ¿§¤¬¶¯¤¯É½¤ì¡¢¤É¤ì¤âÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥ºÃÏ²¼1³¬¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£2023Ç¯11·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡¢ÅÔ¿´¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬Êú¤¨¤ë¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤ò¡¢¸½¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¥Ó¥ë¤Î·ÏÉè¡¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤ÇÌ£¤ï¤¦Ä«
2023Ç¯11·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»ÜÀßÆâ¤Ï¤Þ¤À¥Ô¥«¥Ô¥«¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ï¡¢¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¡×¤ä¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¿¹¥Ó¥ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Âçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
·úÊªÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö½»¤à¡¦Æ¯¤¯¡¦²á¤´¤¹¡×¤ò´Þ¤á¤Æ¤Þ¤ë¤´¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦½»Âð¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ëÀß·×¤Ç¡¢¾å¤Ë¾å¤Ë¤È¹â¤¯¤½¤Ó¤¨¤ë¥Ó¥ë¤ÎÃ«´Ö¤Ë¤Ï¡¢½áÂô¤ÊÎÐÃÏ¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÁØ¥Ó¥ë¤ÎÃ«´Ö¤Ë¤Ï¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÐÃÏ¥¨¥ê¥¢¤¬¡£¿¢ºÏ¤È¿å¾ì¤â¤¢¤ê¡¢·Æ¤¤¤Î¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
64³¬·ú¤Æ¤Î¿¹JP¥¿¥ï¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ìó200²¯±ß¤Î¹â³Û¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡Ê½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤ä¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¢¥»¥ê¡¼¥Ì¤È¡¢¹âµé¥á¥¾¥ó¤¬¥º¥é¥ê¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥ê¥¢¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢·é¤¤¤Û¤É¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤é¤«¤ËÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°û¿©Å¹¤Î²Á³Ê¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¶¯µ¤¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖBalcony by 6th¡×¤Ç¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥¯゙¥Õ゚¥ì¡¼¥È¤¬ÀÇ¹þ2300±ß¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤ÏÀÇ¹þ2800±ß¡£
¶¯µ¤¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµÙÆü¤ÎÄ«¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¡Ö¹â¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¦¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤â¡¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥«¥Õ¥§¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼
º£²óÄ«¿©¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥«¥Õ¥§¡ÊAZABUDAI HILLS CAFE¡Ë¡×¡£
»ÜÀßÆâ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¹ÈÃã¤ÏÀÇ¹þ480±ß¡Á¤È¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤ò²¼²ó¤ë²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÄó¶¡»þ´Ö¤ÏÄ«¤Î8»þ¤«¤é11»þ¤Þ¤Ç¡£Ã±ÉÊÈÎÇä¤È¡¢¥µ¥é¥À¡¦¥¹¡¼¥×ÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ1300±ß
¡¦¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ1250±ß
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥ÈÃ±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ1000±ß
¡¦¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ950±ß
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È1300±ß¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼200±ß¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¥»¥Ã¥È1250±ß¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼200±ß¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö1300±ß¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¹â¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¶Ã¤¯¤³¤È¤Ê¤«¤ì¡£¤³¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥é¥¹200±ß¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò´Þ¤á¤Æ¤â1500±ß°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¹¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯Åª¥«¥Õ¥§
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢ÊÉ¤¬¤Ê¤¯ÄÌÏ©¤Ë³«¤±¤¿¤Ä¤¯¤ê¡£¥¢¡¼¥ë¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡¢¶ÊÀþÅª¤Ê³°´Ñ¤ÈÆâÁõ¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥«¥Õ¥§¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥«¥Õ¥§¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹¥Ó¥ë¤ÏÂç·¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö³¹¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥«¥Õ¥§¡×¤òµá¤á¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°Åö¥³¥é¥à¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡ÈÀ¤³¦°ì¤ÎÄ«¿©¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤¡Öbills¡×¤ä¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶¶äºÂ¤Î¥®¥ê¥·¥ãÎÁÍýÅ¹¡ÖTHE APOLLO¡×¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Î¡ÖLEXUS MEETS¡Ä¡×¤Ê¤É¤âÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î±¿±Ä¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤Å¹ÊÞ¤ä¶õ´Ö¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â³Ñ¤Ë´Ý¤ß¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥ëÊÉ¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥á¥â¤¬ÌµÂ¤ºî¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Å¹Æâ¤Ï´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë´Ö»ÅÀÚ¤ê¤È¡¢ÀÖ¤ß¤Î¤¢¤ëÌÚÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡õ¥Á¥§¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¸ªÉªÄ¥¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢Âå´±»³¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTACUBO¡×¤ÎÅÄ·¦ÂçÍ´¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤ÏÄ¾ÀþÅª¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ÈÀ¶·é´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿¹¥Ó¥ë¤¬ÉÁ¤¯³¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯Åª¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È1300±ß
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¥¹¡¼¥×¤¬ÀäÉÊ¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È1300±ß¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È¤ÏÀÇ¹þ1300±ß¡£ÀÇ¹þ200±ß¤Ç¥¢¥¤¥¹¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÏÂ¹ÈÃã¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç·×¶â³Û¤Ï1500±ß¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤Ï»°ÁØ»ÅÎ©¤Æ¡£²¼ÁØ¤ÏÍñ±Õ¤¬¤·¤ß¤·¤ß¤Ç³ú¤à¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë´Å¤ß¤¬¤¸¤å¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿©¥Ñ¥ó¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤Ç¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤¾å¤¬¤ê¡£¿©¤Ù¤ëÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©´¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤É¤³¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¾Æ¤¿§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤±¤Æ¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ±û¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¡¢²¼ÁØ¤ÏÍñ±Õ¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤å¤ó¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÇ»¸ü¤«¤Ä¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿Àå¿¨¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¡¢Æ÷¤¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¹á¤ê¤Ë¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤¤¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤À¡ª¡×¤È1¸ýÌÜ¤Ç³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¹á¤ê¤È¥³¥¯¤òÅº¤¨¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¹¡¼¥×¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢È¿Â§µé¤Î¥ê¥Ã¥Á¤Ê»Ý¤ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ÇË½¤ì²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤«¤±¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢°ËâÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Åº¤¨¤é¤ì¤ë¥µ¥é¥À¤Ï¥±¡¼¥ë¡¢»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥³¡¼¥ó¡£ºÌ¤ê¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âÈþ¤·¤¯¡¢ÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¹á¤Ð¤·¤¤¥´¥ÞÉ÷Ì£¤Ç¡¢¥±¡¼¥ë¤Î¤Û¤É¤è¤¤¶ìÌ£¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤È¤â¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£
¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¹¡É¤¬ÂçËþÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤ÏÇ»¤¹¤®¤Ê¤¤¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÄÌ¤Î¹ÈÃã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡É¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡É¤Ê¡ÉÏÂ¹ÈÃã¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¥Í¡£
¹µ¤¨¤á¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÏÂ¹ÈÃã¤Î¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤È¡¢»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤è¤ê¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤½¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¹¡É¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ä´Íý¤ÎÃúÇ«¤µ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥é¥À¤ÎÁ¯ÅÙ¤ÈÃúÇ«¤Ê¿åÀÚ¤ê¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤Î¾Æ¤Ê¬¤±¡¢¥¹¡¼¥×¤Î²¹ÅÙ¡£¾®¤µ¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤¿»þ¤ÏÂçËþÂ¤ÇËË¤Ï¤Û¤³¤í¤Ó¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥ë¤Î¶ìÌ£¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥µ¥é¥À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÃÏ²¼Äí±à¤ò¼Ú·Ê¤Ë³Ú¤·¤àìÔÂô¤ÊÄ«
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÏ·ÊÞÆ«¼§´ï¥á¡¼¥«¡¼¥Ë¥Ã¥³¡¼¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ëEXQUISITE¥·¥ê¡¼¥º¡£Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤¬ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç»ñ¶â¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥«¥Õ¥§¤ÏÊÉ¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞÀß·×¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ²¼³¹¤Î¶õµ¤¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¹Æâ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢ÃÏ²¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î³«Êü´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¯Î®¤ì¤ëÍÎ³ÚBGM¤Ï¹µ¤¨¤á¡£³°¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤Î¤¶¤ï¤á¤¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Î¥¤¥º¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ë¤µ¤¹¤¬¤Î±é½Ð¤Ç¤¹¡£
¹¡¹¤È¤·¤¿50ÀÊ¤Û¤É¤ÎµÒÀÊ¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î9»þÈ¾º¢¤Ë¤Ï¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢11»þÁ°¤Ë¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥°¥é¥¹¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¡¢PR¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÃÏ²¼1³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÐÃÏ¥¨¥ê¥¢¡ÊÃæ±û¹¾ì¡Ë¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áë¤Î³°¤Ë¤Ï¼ÇÀ¸¤äÃÓ¡¢Èþ¤·¤¤¿¢ºÏ¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥á¥¾¥ó¡£Áë¤Î³°¤Î¼Ú·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ì¥Öµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤ä¹âµé´¶¹þ¤ß¤Ê¤é¡¢1500±ß¤È¤¤¤¦¤ªÃÍÃÊ¤ÏÁ´Á³¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È´¶¤¸¤¿Ä«¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÌÚÆà ¥Ï¥ë»Ò ¡§ ¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë