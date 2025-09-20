¡Ö¥«¥Ê¥À¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ä¡×½é¤Î¥Ý¥Ã¥È£²¤¬Ç»¸ü¤Ê´Ú¹ñÂåÉ½¡¢WÇÕ¤Ç¡ÈÌ´¤ÎÁÈ¡ÉÆþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ë´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´üÂÔ¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É³Ú¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤À¡×
¡¡£¹·î18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï23°Ì¤ÇÊÑÆ°¤Ê¤·¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ý¥Ã¥È£²¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈÊ¬¤±¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£²Æþ¤ê¤¬³ÎÄê¤·¤½¤¦¤À¡£¥«¥Ê¥À¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ØÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É³Ú¤ÊÁÈ¡Ù¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°23°Ì¤Î´Ú¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£²¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤¬ÍÎÏ¤À¡£12¥Á¡¼¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥È£²¤Î¤¦¤Á¡¢£¸ÈÖÌÜ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ°Ì·÷¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¡£´Ú¹ñ¤¬¥Ý¥Ã¥È£²¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ì¤Ð¡¢»Ë¾å½é¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ý¥Ã¥È£³°Ê²¼¤Ç¡¢¶¯¹ë¤È¤ÎÉÔ±¿¤ÊÂÐÀï¤ÏÈò¤±¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë³Ú¤ÊÁÈÊ¬¤±¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥«¥Ê¥À¡Ê28°Ì¡¦¥Ý¥Ã¥È£±¡Ë¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡Ê42°Ì¡¦¥Ý¥Ã¥È£³¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ê83°Ì¡¦¥Ý¥Ã¥È£´¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ØÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É³Ú¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢ÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£²¤½£Í½Áª¤Ç¥°¥ë¡¼¥×£±°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¯¹ë¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥È£´¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤À¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ°¤ÎÁÈÊ¬¤±¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÈÊ¬¤±¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ý¥Ã¥È£²Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÆüËÜ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£ÃíÌÜ¤ÎÃêÁª²ñ¤Ï12·î£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ý¥Ã¥È£²Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÆüËÜ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£ÃíÌÜ¤ÎÃêÁª²ñ¤Ï12·î£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
