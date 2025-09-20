¹Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¡¡¡Èµ´Ìç¡ÉÅìµþD¤Ç5¼ºÅÀKO¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢ÇÔ¤ÇCS¿Ê½Ð¥Ô¥ó¥Á
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç4-5µð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï19Æü¡¢µð¿Í¤Ë4¡½5¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ3Ï¢ÇÔ¡£ÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬²¬ËÜ¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³ÃÆ¤òÍá¤Ó¡¢Åê¼ê¡¦»³ºê¤Ë¤â2ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢6²ó5¼ºÅÀ¤Ç9ÇÔÌÜ¡Ê7¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼Ú¶â¤¬º£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î14¤ËËÄ¤é¤ß¡¢20Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ê¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÀ¥ÎÉ¤Ï¡Èµ´Ìç¡É¤Ç¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆ±¤¸Å²¡Ê¤Æ¤Ä¡Ë¤òÆ§¤ó¤À¡£½é²ó¤Ë2ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼é¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¹â¤µ¤È¤«¡¢¥³¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëµå¤ÏÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏÉÔÂ¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡2¡½0¤Î2²óÀèÆ¬¤Ç²¬ËÜ¤Ë³°³Ñ´ó¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òº¸ÍãÀÊ¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢È¿·â¤Î¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤³¤ì¤¬°Ì´¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£2¡½1¤Î4²ó¤âºÆ¤Ó²¬ËÜ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹¶·â¡£Á°¤ÎÂÇÀÊ¤ÎÈ¿¾Ê¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢²áµî¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ4µåÌÜ¤Ë¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤È¤·¡¢5µåÌÜ¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤ÆÂÇ¤Á¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÍî¤Á¤¤é¤º¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼ºÅê¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î°Õ¼±¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Î°Õ¼±¤Ç¡Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÏÉÔÂ¡¢µ»½ÑÉÔÂ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Áê¼ê¼çË¤¤Ë2ÈïÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤ÇÇ´¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅ¸³«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Åê¼ê¡¦»³ºê¤ËÄËº¨¤Î°ìÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤â4²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é½éµå¥·¥å¡¼¥È¤ò±¦ÍãÀþ¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë2¡½3¤Î6²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤â»³ºê¤Ë½éµåÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤â¡Ö²¬ËÜ¤Î2ËÜ¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅê¼ê¤Ë2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡Ê¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤â½éµå¡£¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ¿Í¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¥ÎÉ¤ÏÁ°²ó10Æü¤â¡¢Æ±ÉñÂæ¤Ç2È¯¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¢6²ó3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï18Ç¯4·î15Æü¤Î¾¡Íø¤òºÇ¸å¤Ë¡¢14ÀïÌ¤¾¡Íø¡Ê¤¦¤Á1»î¹ç¤Ï21Ç¯9·î3Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢20Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø¤Î´õË¾¤¬´°Á´¤ËÃÇ¤¿¤ì¤ëµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡¡¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë