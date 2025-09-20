ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¡È¹ë²÷»°¿¶Äù¤á¡É¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç18Ç¯¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ËËë¡ÖÌîµå³¦¤Ë²¸ÊÖ¤·¡×ÀÀ¤Ã¤¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü2-6¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬¡¢18Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ËÎÞ¤ÇÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡¢¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡¢¡È¤é¤·¤¤¡É¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£ÃæÆü¥Ê¥¤¥ó¤Ë6ÅÙÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¡¢3ÅÙ¤ÎÂÇÅÀ²¦¡¢ÄÌ»»309ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿´õÂå¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤Õ¤ì¤ë´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£ºÇ½é¤ÏÉ¬»à¤Ç¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÄ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤òÊ¹¤É½¾ð¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î²¸»Õ¡¢·ª»³±Ñ¼ù»á¡¢°ðÍÕÆÆµª»á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£2¿Í¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹»þ¤Ï¡¢¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬²¶¤è¤êµã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥º¥ë¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¢¡¢2¿Í¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ª·»¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤«¤é¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡18Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ç¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë798»î¹çÌÜ¤Î¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à´¿À¼¤¬¥É¡¼¥à¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£½éµå148¥¥í¤ò¸«Æ¨¤·¡¢Â³¤¯147¥¥í¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¶õ¿¶¤ê¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤½¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤Ï¡¢3ÅÙ¤ÎÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Á´À¹´ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦µÈÂ¼¤Î¥ª¡¼¥ëÄ¾µå¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢3µåÌÜ¤Î147¥¥í¤âÁ´ÎÏ¤Ç¿¶¤Ã¤Æ3µå»°¿¶¡£Ã¯¤è¤ê¤â¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¿À¿ñ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹¤¤¥×¥íÀ¸³è¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±É¸÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿2Ç¯´Ö¤Ï¡¢ÉÔ¿¶¤È¸Î¾ã¤Ç2·³Êë¤é¤·¤âÄ¹¤¯·Ð¸³¤·¤¿¡£¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ£°ì¤Î²ù¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À²¿¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Öº£¤Ï¾¯¤·Ìîµå¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÌîµå³¦¤Ë²¸ÊÖ¤·¡¢¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¸÷¤È±Æ¤òÃÎ¤ëÃæÅÄæÆ¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡×¤Ç¤â¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ë¡£¡¡¡ÊËÙÅÄ¡¡ÏÂ¾¼¡Ë
¡¡¡þÃæÅÄ¡¡æÆ¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1¡¢2Ç¯²Æ¡¢3Ç¯½Õ¤È3ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»87ËÜÎÝÂÇ¡£07Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£4Ç¯ÌÜ¤Î11Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£14¡¢16¡¢20Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¡£21Ç¯8·î¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í°ÜÀÒ¡£23Ç¯¥ª¥Õ¤ËÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó5ÅÙ¡Ê³°Ìî¼ê2¡¢°ìÎÝ¼ê3¡Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ï°ìÎÝ¼ê¤Ç5ÅÙ¡£13¡¢17Ç¯WBC¡¢15Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12ÆüËÜÂåÉ½¡£1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢107¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£