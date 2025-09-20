¿·¼ï¤Î¿¿¶Ý¤ò³ÎÇ§¡¢°¡Ç®ÂÓÃÏ°è¤Î¹À¾ÂçÌÀ»³ÊÝ¸î¶è¤Ç¡½Ãæ¹ñ
¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÂçÌÀ»³¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿¹ÎÓÊÝ¸î¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÆÃ¼ì¤Ê·ÁÂÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥Î¥³¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹À¾¿¢Êª¸¦µæ½ê¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤Î¥¥Î¥³¤Ï»ÒÇ¹¶Ý¤ËÂ°¤¹ÆùÈ×¶Ý²Ê¤Î¿·¼ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¡ÖÂçÌÀ»³°ÅÈ×¶Ý¡Ê¥×¥ì¥¯¥¿¥Ë¥¢¡¦¥À¥ß¥ó¥·¥ã¥ó¥¨¥ó¥·¥¹G.F.¥â¥¦¡¦J.R.¥ê¥¦¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ØÏ¢À®²Ì¤Ï2025Ç¯8·î21ÆüÉÕ¤Ç¡¢¹ñºÝ¶Ý³Ø»ï¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥³¥¡¼¥º¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌÀ»³°ÅÈ×¶Ý¤Î¥¿¥¤¥×É¸ËÜ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¶èÆâ¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê°¡Ç®ÂÓ¾ïÎÐ¹ÍÕ¼ùÎÓ¤ÎÉåµàÌÚ¤«¤éºÎ½¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÒÇ¹È×¡Ê»ÒÇ¹¶Ý¤Î¥¥Î¥³¤¬Ë¦»Ò¤òºî¤ëÉôÊ¬¡Ë¤ÏÇÕ¾õ¤ÇÄ¾·Â19¡Á27¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¡¢»Ò¼ÂÁØ¡ÊË¦»Ò¤òºî¤ëºÙË¦¤¬ÁØ¾õ¤ËÊÂ¤ó¤ÀÉôÊ¬¡Ë¤ÎÉ½ÌÌ¤ÏÇ»³ì¿§¤«¤éÃ¸³ì¿§¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Â¦É½ÌÌ¤Ï³¥¿§¤ÎÌÊÌÓ¤È¼ù»Þ¾õ¤ÎÎÇÀþ¤ËÌ©¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢È×¤Î²¼ÁØÁÈ¿¥¤Ë¤ÏÌÀÎÆ¤Ê¥¼¥é¥Á¥ó²½¤ÎÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ÒÇ¹Æâ¤ÎË¦»Ò¤ÏÂÊ±ß·Á¤ÇÉ½ÌÌ¤ËÈùºÙ¤Ê¤¤¤Ü¾õ¤ÎÆÍµ¯¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤µ¤ÏÄ¹·Â¤¬Ìó22¡¥5¡Á32¡¥0¡¢Ã»·Â¤¬12¡¥1¡Á14¡¥7¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î·ÁÂÖ¾å¤ÎÆÃÄ§µÚ¤ÓÊ¬»Ò·ÏÅý²òÀÏ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âËÜ¼ï¤¬¿·¤¿¤ÊÊ¬ÎàÃ±°Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆùÈ×¶Ý²Ê¤Î¿¿¶Ý¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÉåµàÌÚ¤äÉå¿¢¼ÁÁØ¤ÇÀ¸°é¤·¡¢¿¹ÎÓÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊª¼Á½Û´Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤ÎÎà·²¤Î¸¦µæ¤Ï²¹ÂÓÃÏ°è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î°¡Ç®ÂÓÃÏ°è¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢Åö³º¼ï¤ÎÊ¬Îà¡¢¿Ê²½¡¢À¸ÂÖÅ¬±þÀ¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë