¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÆüËÜ´üÂÔ¤Î¥Þ¥¤¥ë¥ê¥ì¡¼¡¡¹âÌî¿Ê»á¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È²òÀâ¡¡¥¨¡¼¥¹ÃæÅç¤Ø¤É¤¦¤Ä¤Ê¤°¤«
¡¡¡þ20Æü¤ËÃË»Ò1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª
¡¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¡¢1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª¤¬¤¤ç¤¦20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Î¾¼ïÌÜ¤È¤â¶¯¹ë¤Ò¤·¤á¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜÀª¤Ï¤É¤¦Àï¤¦¤Ù¤¤«¡£ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Ç91Ç¯ÅìµþÂç²ñ400¥á¡¼¥È¥ë7°ÌÆþ¾Þ¤Î¹âÌî¿Ê»á¡Ê64¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥ê¥ì¡¼»ø¡×¡Ö¥Þ¥¤¥ë»ø¡×¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¡£Î¾¼ïÌÜ¤È¤âÃÏÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ì¤ÐÆüËÜµÏ¿¤âÁÀ¤¨¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜµÏ¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸Ä¿Í¤Î·è¾¡¤Ë3¿Í¤¬»Ä¤Ã¤¿¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¶¯¤¤¡£¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Ï¾¯¤·¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢Éî¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤»¤ë¤«¡£3Áö¤Þ¤Ç¤ËÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÀèÆ¬¤È10¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ç4Áö¤ËÅÏ¤ì¤Ð¡¢¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤¬¸Ä¿Í6°Ì¤ÎÃæÅç¤Ê¤éºÇ¸å¤Ëº¹¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï1Áö¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£23Ç¯Âç²ñ¤Ïº´Æ£·ý¡¢º´Æ£É÷¤¬¸Ä¿Í¥ì¡¼¥¹¤Ç44ÉÃÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥ì¡¼¤Ï1Áö¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤º¤ËÍ½ÁªÍî¤Á¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³Î¼Â¤ÊÁª¼ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£¸Ä¿Í¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿º´Æ£É÷¤«¡¢º®¹ç1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿º£Àô¤«¡Ä¡£º£Âç²ñ¡¢´û¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥»¥Õ¤ÏÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ËÀï¤¨¤ë¡£Á°ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îº´Æ£·ý¤â¹¥Áö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Î¾¼ïÌÜ¤È¤â¡¢¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÎÏ¤ò·ë½¸¤Ç¤¤ì¤ÐÆüËÜµÏ¿¤âÁÀ¤¨¤ë¡£²ñ¾ì¤Î¥à¡¼¥É¤âÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¢92Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ8°Ì¡¢Åì³¤ÂçÂÎ°é³ØÉô¶µ¼ø¡Ë