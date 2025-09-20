¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÆüËÜ´üÂÔ¤Î¥ê¥ì¡¼»ø¡¡¹âÌî¿Ê»á¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È²òÀâ¡¡ÆüËÜµÏ¿¤Ë´üÂÔ¤â¤Þ¤º¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð
¡¡¡þ20Æü¤ËÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª
¡¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¡¢1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª¤¬¤¤ç¤¦20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Î¾¼ïÌÜ¤È¤â¶¯¹ë¤Ò¤·¤á¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜÀª¤Ï¤É¤¦Àï¤¦¤Ù¤¤«¡£ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Ç91Ç¯ÅìµþÂç²ñ400¥á¡¼¥È¥ë7°ÌÆþ¾Þ¤Î¹âÌî¿Ê»á¡Ê64¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥ê¥ì¡¼»ø¡×¡Ö¥Þ¥¤¥ë»ø¡×¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¡£Î¾¼ïÌÜ¤È¤âÃÏÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ì¤ÐÆüËÜµÏ¿¤âÁÀ¤¨¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ·è¾¡¤ÎÄËº¨¤Î¥Ð¥È¥ó¥ß¥¹¤«¤é¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¤¯¤·¤¯¤âÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£ÆüËÜ¤Ï2¥Á¡¼¥à¤Ä¤¯¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÁØ¤¬¸ü¤¤¡£´û¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¾õÂÖ¤¬¤É¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤È¤·¤Æ4¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤²¤Ð¡¢É¬¤ºÆÍÇË¤Ç¤¤ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡3Áö¤¬¶ÍÀ¸¡¢4Áö¤¬±Âô¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¶ÍÀ¸¤Ï¥Ð¥È¥ó¥ß¥¹¤ò°ìÅÙ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ã¯¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤âÂ®¤¤¡£200¥á¡¼¥È¥ë¤¬ÀìÌç¤Î±Âô¤Ï¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ë¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð1¡¢2Áö¤¬¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢3¡¢4Áö¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ëÎ®¤ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£1Áö¤ËÌøÅÄ¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£1Áö¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¾Àþ¤Î¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¸ºÂ®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡£2Áö¤Ï¾®ÃÓ¤¬Å¬Ç¤¤«¡£
¡¡Í½Áª¤Î8¥ì¡¼¥ó¤Ï¥«¡¼¥Ö¤¬´Ë¤ä¤«¤Ç¥¤¥ó¥ì¡¼¥ó¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£ÆüËÜµÏ¿¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Í½ÁªÄÌ²á¥é¥¤¥ó¤Ï37ÉÃ5¡Á7Âæ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¥Ð¥È¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢·è¾¡¤ØÎÉ¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£