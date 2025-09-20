¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¡´íµ¡°Õ¼±¤¬´õÇö¤¹¤®¤Ê¤¤¤«
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Éý¹¤¤Í¸¢¼ÔÁØ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¹ñÌ±À¯ÅÞ¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ä¹Ç¯¡¢À¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤ÎÂ¸µ¤ÏÊø¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíºÛ¸õÊä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁª¤Ö½êÂ°µÄ°÷¤ÈÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤¬ÅÞ¤ÎÂ¸Ë´¤Î·ü¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Î£µ¿Í¤¬Íè·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿´é¤Ö¤ì¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£²£°£²£°Ç¯¡¢£²£±Ç¯¤Ë¤âÁíºÛÁª¤Ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤Ç£´¿ÍÌÜ¤ÎÁíºÛ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ã»Ì¿Æâ³Õ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ²þ³×¤Ê¤ÉÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£³°¸ò¤Ç¼óÇ¾´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢³Æ¸õÊä¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤ÉÌÜÀè¤Î²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤ÏÇ¯¼ý¤Î£±³äÁý¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï½êÆÀÀÇ¤ÎÄêÎ¨¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÎÓ»á¤Ï¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÎÇ¯£±¡óÁý¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤É¤¦¶ñÂÎÅª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¾®Àô»á¤È¹â»Ô»á¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¡¢ÊÆ²Á°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤À¡£ºòÇ¯¤ÏÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤ä²ò¸Ûµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤òµÞ¤°Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢ÉÔ¶½¤òÇã¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï·ÚÎ¨¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÝ¼éÇÉ¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¹â»Ô»á¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸½¶âµëÉÕ¤È½êÆÀÀÇ¸ºÀÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Î¶ñÂÎ°Æºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë°Õ¸þ¤âÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£µ¿Í¤È¤âÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò°Õ¼±¤·¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¤À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ¸µ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤¬Àè·è¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿ÈæÎãÉ¼¤Ï¡¢£³Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ£µ£´£µËüÉ¼¸º¾¯¤·¤¿¡££²£³Ç¯Ëö¤Ë£±£°£¹Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿ÅÞ°÷¿ô¤â¤ï¤º¤«£±Ç¯¤Ç£¶Ëü¿ÍÄ¶¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÞ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÏµÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â¿ÅÞ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¼«Ì±¤¬ºÆ¤ÓÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âè£±ÅÞ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢º£¸å¤â¹ñ²ñ¤ÇÃæ³ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
