¡Úºå¿À¡Û°éÀ®¥É¥é£³ÁáÀîÂÀµ®à£Ã£ÓÂè£µ¤ÎÃËá¤¢¤ë¤Î¤«¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï±ìËë¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£±£¹Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£´¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£´Ï¢¾¡¡£ÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Î´°¾¡·à¤ò½ª¤¨¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°éÀ®£³°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥Ù¥¤ÂÇÀþ¤ò£¶²ó£¶°ÂÂÇ£±»Í»àµåÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¡¢£²¾¡ÌÜ¡Ê£°ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£À»ÃÏ¹Ã»Ò±à¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤â½é¤á¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È£±£°·î£±£µÆü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¥»£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤±°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÍÌÚ¡¢Â¼¾å¤é¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¸×¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ïº£µ¨£µ·î¤«¤é£··î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î£³¤«·î´Ö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£´¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åö³º¤Î´ü´Ö¤À¤±¤ÇÃù¶â¤ò£±£¸¤â¹Ó²Ô¤®¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÆÃÂç¤Î¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬£¸·î£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¡Ö²¼»è¤ÎÄ¥¤ê¡×¤ÇÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é£±¤«·îÈ¾¶á¤¯°ì·³¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤ÆÍè¤Ì¤Þ¤Þ¡££¹ÀïÏ¢Â³¤ÇÇòÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ë¸¶¤â¡¢£¹·î°Ê¹ß¤ÏÀèÈ¯¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤ØºÆÅ¾¸þ¡££±£°Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç£·²óÅÓÃæ¤ò£¶¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ËÆ£¾¤â¡¢¸½ºß¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤ÇÆó·³¤ÇºÆÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÎÏÀèÈ¯Åê¼ê¤¿¤Á¤ÎÁê¼¡¤°Î¥Ã¦¡õÉÔ¿¶¤â¶Á¤¡¢£¸·î°Ê¹ß¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï£²¡¦£¶£±¤È°²½·¹¸þ¡£º£·î¤«¤éÃæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤Î¥Í¥ë¥½¥ó¤òÀèÈ¯¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤·¤ÆÅ¬À¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸×¼óÇ¾¿Ø¤â¿ØÍÆ¤ÎºÆÊÔ¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤È¡¢ºÇÂç£¶»î¹ç¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÌÔ¸×¤Ï¡¢ºÇÄã¤Ç¤âÀèÈ¯Åê¼ê¤ò£µËç¤Ï¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç³Î¼Â¤Ë·×»»¤¬Î©¤Ä¤Î¤ÏºÍÌÚ¡¢Â¼¾å¡¢ÂçÃÝ¡¢¹â¶¶¤Î£´¿Í¤Î¤ß¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÁáÀî¤Î²÷Åê¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¹¥ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÁáÀî¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï³§¤µ¤ó¡Ê¤ÎÁÛÁü¡Ë¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¼þ°Ï¤ò¥±¥à¤Ë´¬¤¯¡£¼ã¤±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁªÊÌ¤È¸«¶Ë¤á¤Îà¾Ã²½»î¹ç´ü´Öá¤Ï³Ê¹¥¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¸×¤Î¿·¤¿¤Ê½©ÃË¤À¡½¡½¡£