¡Ú£Æ£±¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤È°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡×³ÑÅÄÍµµ£¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÆñ²ò¥Þ¥·¥óà¹¶Î¬á¤òÀë¸À
¡¡£Æ£±¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£²£±Æü¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬½éÆü¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÂç¤¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£±²óÌÜ¡Ê£Æ£Ð£±¡Ë¤Ç£¶°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¡¢Æ±Î½¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò¤Ä¤¤¤Ë¾å²ó¤ë²÷Áö¡£¤À¤¬¡¢Â³¤¯¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô£²²óÌÜ¡Ê£Æ£Ð£²¡Ë¤Ç¤Ï£±£´°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê£Æ£Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÑÅÄ¤ÏÄ¶Æñ²ò¤È¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Þ¥·¥ó¤Îà¥³¥Äá¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££Æ£±¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿³ÑÅÄ¡£¡ÖÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£Ð£²¤Ç¤Ï½ç°Ì¤³¤½Äã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò½Å»ë¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£¥é¥Ã¥×¤´¤È¤ËÃå¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤òÄÌ¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¼ç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£º£Ç¯¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È£±¼þ¤À¤±¤ÎÃ±È¯¤ÎÂ®¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¡¼¥¹¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ú¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÁÛ¤Ë¶á¤¤¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ÆÁö¤ê¤â¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¶½Ê³¤®¤ß¤ËÇ®ÊÛ¡£¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥Þ¥·¥óÆÃÀ¤ò¤Ä¤¤¤Ë¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Îà¹¶Î¬Àë¸Àá¤Ë¡¢²¤½£³Æ¹ñ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ç£Ð¥Ö¥í¥°¡×¤Ï¡Ö³ÑÅÄ¤Ï£Ò£Â£²£±¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Þ¥·¥ó¡Ë¤Î¥³¡¼¥É¤ò²òÆÉ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡×¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹£³£¶£µ¡×¤â¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤ò¼¨º¶¡×¤È³ÑÅÄ¤Î²÷Áö¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡µî½¢ÌäÂê¤¬²áÇ®¤¹¤ëÃæ¡¢Íèµ¨¤Î£Æ£±¤Ç¤Î¥·¡¼¥È»à¼é¤ØÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó£Ç£Ð¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤¤¤è¤¤¤è³ÑÅÄ¤¬³ÐÀÃ¤Ê¤ë¤«´üÂÔ¤À¡£