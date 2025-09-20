µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤Ê¤¤¤È¥×¥íÌîµå¤Ï¥À¥á¡×£²£²»î¹ç£¹£°ÂÇÀÊ¤Ö¤ê£±£²¹æ¤«¤é£²ÂÇÀÊÏ¢È¯£±£³¹æ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ¡½£´¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£²Àï¤Ö¤ê£±£²¹æ¥½¥í¤«¤é£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ÈÊ³µ¯¤·¡¢¹Åç¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡££²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢£±Æü¤Ç¼«ÎÏ£²°Ì¤Î²ÄÇ½À¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£²²ó¡¢¼«¿ÈºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë£¹£°ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¤È¡¢£´²ó¤ËÆ±ÅÀ£±£³¹æ¥½¥í¡£»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£´²ó¤Î·è¾¡ÆóÎÝÂÇ¡¢£¶²ó¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ç·×£³ÂÇÅÀ¤òµó¤²¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££¹²ó¤òÄù¤á¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡¢£²£°£±£³Ç¯¤ÎÀ¾Â¼·òÂÀÏ¯¤òÄ¶¤¨¤ëµåÃÄ¿·¤Î£´£³¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Êø¤µ¤ì¤«¤±¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£²¬ËÜ¤Ïº¸¼ê°ìËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÊÂª¤¨¤¿¡Ë¤Î¤Ç¡¢Êý¸þÅª¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡££¸·î£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤·¤Æ°ÊÍè£²£²»î¹ç£¹£°ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î£±£²¹æ¥½¥í¡£Âç´¿À¼¤¬ºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ºäËÜ¤ä´Ý¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£²²óÀèÆ¬¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¡¢ÂçÀ¥ÎÉ¤Î³°³ÑÄã¤á£±£³£¸¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£¤¹¤êÂµ¤Ì£¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÂÐ±þ¡£±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤²¤Æº¸ÍãÀÊ¾åÃÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï£²£²Ç¯£··î£·Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤«¤é£¸·î£¶Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î£±£¸»î¹ç£·£¹ÂÇÀÊ¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¡£ºÇÄ¹¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡¤Æ¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ³Ð¤á¤¿ÃË¤Ï¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¤À¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£º¸Ãæ´ÖÀÊ¤ØÈôµ÷Î¥£±£²£¹¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥½¥í¡££¸·î£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍèº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î£±£³¹æ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ÄÌ»»£±£¹ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥ÁËÜÎÝÂÇ¤Ç¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î²ÁÃÍ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤Ï»î¹ç¤ò¼«Âð¤Ç´ÑÀï¡££··î£±£¹Æü¤Îµð¿ÍÂÐºå¿ÀÀï¤À¤Ã¤¿¡££°¡½£°¤Î±äÄ¹£±£±²ó¤Ëº´Æ£µ±¤ÈºäËÜ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æµð¿Í¤ÏÇÔÀï¡£ÍâÄ«¡¢¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤Ê¤¤¤È¥×¥íÌîµå¤Ï¥À¥á¤À¤è¤Í¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡£°ì¿¶¤ê¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÊüÊªÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÇ§¼±¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÉüµ¢¸å¤Ï¥¢¡¼¥Á¤ÎËÜ¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¹·î¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬¡¢½ÐÎÝÎ¨£´³ä£µÊ¬£¹ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤Ê¤·¡£ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÎÏ¤ß¤â½Ð¤¿¡£¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×Éý¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥Ð¥Ã¥È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¹õ¤ÈÇò¤ÎÇÛ¿§¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ÎÃã¿§¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢£¹Æü¤ÎÎý½¬¤«¤é½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÈÇò¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¡£É¬»à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ºÇ¹â¤Î¤«¤¿¤Á¤ÇÊó¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¡¢£Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤âÍè¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢£²È¯¤ò´Þ¤àÌÔÂÇ¾Þ¡£Âç¹õÃì¤Î³èÌö¤¬¸÷¤ê¡¢£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£±¤Ë½Ì¤á¡¢Áá¤±¤ì¤Ð£²£°Æü¤â£Ã£Ó¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£¡Ö°ì»î¹ç°ì»î¹ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤ë¼çË¤¤¬¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ê¤À¤·¤¿¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë
¡¡¡ÚËÙÆâ¹±É×£Ð£ï£é£î£ô£ï¡Û¡¡²¬ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬»÷¹ç¤¦¤Í¤§¡££±ËÜÌÜ¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢£²ËÜÌÜ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±¿¤ó¤À¡£ÂçÀ¥ÎÉ¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¸«¤»µå¤Ë¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¡£²¬ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÆâ³Ñ¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÏÅê¤²¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢³°¤ÎÊÑ²½µå¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î£²£³Æü°ÊÍè¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü°ÊÍè¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¡£°ìÈ¯½Ð¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤ë¤â¤Î¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¡£»Ä¤ê»î¹ç¤Ï¡¢¤â¤¦Á´ÂÇÀÊ¡¢°ìÈ¯¤òÁÀ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È²¶¤Ï»×¤¦¤è¡£