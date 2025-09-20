◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―６ヤクルト（１９日・バンテリンドーム）

鳴り止まない「中田コール」に、こらえていた涙があふれた。今季で現役を引退する中日・中田翔内野手（３６）が、５月１１日の阪神戦（甲子園）以来のスタメン。４番で迎えた初回２死一塁。最後はど真ん中の１４７キロを強振した。直球３球で空振り三振。慢性的な腰痛が引退の決め手にもなった通算３０９本塁打のアーチストは、フルスイングで別れを告げた。「久々に気持ちのいいスイングができた。野球を大好きな気持ちでやめられる」。思い切り涙を流した後の表情は晴れやかだった。

この日は、中田以外の全選手がオリジナルＴシャツを着用。球場には巨人・坂本、岡本らから届いた約１４０の花束が通路を埋め尽くした。「ありがたいね」。１８年間の現役生活を振り返るように、ゆっくり歩いた。まな弟子のソフトバンク・秋広から贈られたバラ１００本には「パパへ これからは僕がご飯奢（おご）ります」のメッセージが添えられていた。「ふざけてるな」と鼻で笑ったが、表情は穏やかだった。

試合後のセレモニーでは、元同僚のダルビッシュらからのビデオメッセージが流れた。とめどなく流れる涙を拭った後、「（大谷）翔平から、ないのがおかしいけど」と笑いを誘った。サプライズで花束贈呈に登場した恩師の日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーとは熱く抱擁した。最後は歓声に沸くマウンドで、背番号と同じ６度、宙を舞った大将。フルスイングを貫いた姿は、ファンの記憶に色濃く刻まれた。（森下 知玲）