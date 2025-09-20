◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―０ＤｅＮＡ（１９日・甲子園）

この男の季節がやってきた。２点リードの５回２死、阪神・森下は山崎の低め直球を完璧に捉えた。「ランナーもいなかったので思い切っていこうと。しっかり自分のスイングで捉えることができた」。左中間スタンドに飛び込む一発。自己最多をさらに更新する２３号ソロで、貴重な追加点を呼び込んだ。

この回から登板したリリーフ右腕から一発。「あまり対戦経験がない中で、その（一球）前にフォークを見られたので、ある程度軌道は予測しながらいった」と胸を張った。これで９月は５４打数２１安打で打率３割８分９厘と絶好調。１５日・中日戦（甲子園）を除き、１５戦中１４試合でＨランプをともす。「日々の修正とか、そういうのも含めて調子うんぬんで片付けないようにします」と満足はしない。

昨年も９月は打率３割２分１厘と結果を残した。まだまだ残暑は続くが「夏バテしない」という主砲の得意な時期と言っていい。チームは今月２度目の４連勝。残り８戦、ポストシーズンへ向け、頼れる男が本領を発揮している。（直川 響）