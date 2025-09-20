優勝マジック７としているソフトバンクは１９日、先発陣がみずほペイペイで調整した。２０日から本拠地でオリックスと４連戦。初戦は上沢直之投手（３１）が自己最多タイの１２勝目を狙う。５連勝と好調の右腕は対オリックスも今季３勝１敗と相性が良く、通算でもカード別最多の２３勝（９敗）。３週連続の対戦で「考え過ぎて、自分の投球が変わらないように」と、自然体で備えた。

チームも猛牛には８連勝中で、今季は１５勝３敗２分けと圧倒。特に本拠地では、「みずほペイペイ」に名称を変更してからは１分けを挟み、無傷の１３連勝だ。残りのオリックス戦はホームで５試合。このカードの年度別最高勝率は０４年の８割５分２厘（２３勝４敗）で、更新する勢いだ。残りを５勝または４勝１分けで達成。１８日に日本ハムに勝って圧倒的優位に立ったが、倉野投手コーチは「優勝は決まっていない」とローテの再編は否定した。上沢、有原、大津、松本晴と続く見込み。“お得意様”に全力で襲いかかり、一気に頂点を目指す。（安藤 理）