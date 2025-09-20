『新婚さん』テレビ局の垣根を超えたエースアナ夫妻、涙ながらのプロポーズ→MCも怯える「地獄絵図」
21日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に、福岡と宮崎のテレビ局を代表するアナウンサー夫婦が登場する。
【動画】エースアナ夫妻、薄暗い室内でこん身のプロポーズも「地獄のような時間が…」
夫であるKBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサーは、アナウンス部の副部長を務め、ニュース、バラエティ、スポーツなどを担当。ラジオ番組の『Positive Monster ポジモン！』では、5時間半という長丁場の生放送の看板を背負っている。一方、妻の武田華奈アナウンサーは、テレビ宮崎のアナウンサーとして13年間勤務し、今年3月、夫と福岡で暮らすために退職。現在はフリーアナウンサーに転向し、番組リポーターやイベント司会などを務めている。
局も地域も違った2人だが、もともと九州のアナウンサー同士ということでSNSではつながっていた。運命が動いたのは、福岡で行われたナオト・インティライミのライブ。2000人規模の会場だったが、ライブ前のロビーで偶然出会った2人。妻は九州で有名な美人アナウンサー。実力もある高嶺の花で、夫にとっては“推し”のような存在だった。
ライブ中にも「なんで連絡先を聞かなかったんだ！」と後悔する夫。後輩アナウンサーへのダイレクトメール（DM）は御法度だったが、SNSのDMで「どのへんの席にいる？」と送信。ライブ後に気づいた妻から返信があり、連絡先をゲット。妻は、尊敬するアナウンサーの先輩と情報交換できればと、深く考えずに教えたという。
たまに連絡を取る関係になって数ヶ月後、大きな転機が訪れる。深夜、宮崎で震度5強の地震が起こる。アナウンサーは災害時、緊急出勤になることが多い。そこで夫は、妻に「気を強く持って頑張ってね」と連絡した。
その時、妻はプレッシャーのかかる緊急事態の対応に加え、2日後には、宮崎市長選と延岡市長選の特番MCを控えていた。慌ただしい数日間を終え、真夜中に帰ってきた妻は、夫からのメッセージに励まされ、当時のモヤモヤした気持ちを送る。すると、深夜にもかかわらず、誠実な共感と一番かけてほしい言葉が返ってきてうれしくなったという。それからは「直接話したい」と、仕事が終わってから毎晩4〜5時間、通話をするようになった。
それから2ヶ月後、夫が仕事終わりに宮崎へ来てくれることに。妻が駅へ車で迎えに行くと、遠くから大きな花束を持ってゆっくり歩く夫が登場。夫からの告白で交際がスタート。やがて付き合って1年後、記念旅行として、妻が大好きな雪とサウナのある長野県白馬村のグランピング場へ。ここでプロポーズをしようと、夫は福岡からバラの花束を宿泊先に送り、まず宮崎へ向かうバスの道中、5時間ほどかけて夫は手紙をしたためる。
それを現地で涙ぐみながら読み上げ、幸せなプロポーズになるはずが、まさかの地獄絵図になったそうで。そのときの動画に、MCの藤井隆と井上咲楽も「ホラーみたい！」「怖い！」と怯える事態に。
