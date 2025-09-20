timelesz菊池風磨＆Snow Man渡辺翔太、テレビMC初タッグ 新しいテレビスターを発掘
8人組グループ・timeleszの菊池風磨と9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、21日放送の日本テレビ系『ネツダン』（後2：00〜後3：00）でMCを務める。プライベートでは親友だという2人がテレビでMCとしてタッグを組むのは初となる。
【写真】わちゃわちゃ笑顔がかわいい！新競技・立道に挑むtimelesz
同番組は、新しいテレビスターを発掘する新トークバラエティー。今回は「売れたい！」という熱い思いを持つ未来のスターを対象に、“夢はあるけどお金がない”100人オーディションを開催する。芸人、作家、モデルなど、さまざまな職業の次世代スターたちが、熾烈な選考を勝ち抜いてスタジオに集合。情熱と夢を胸にワケアリ生活を送っている出演者の素顔を芸能人ゲストが徹底深掘りする。
借金150万円の“オスカー女優”はワケアリハウスを大公開。“舞台女優”は風呂なし・ガスなしアパートでの節約生活を披露する。激安ワケアリ飯にスタジオは騒然となる。貯金266円芸人は、キャンピングカーが住まいになっている。さらに、ワケアリ芸人を激推しする大物芸能人がノーギャラメッセージも。代々木上原在住モデルの驚きの節約術や、その裏に隠された感動秘話も届ける。大阪在住の漫画家は、密着取材中に出版社からオファーが届く。
波乱と感動のエピソードが、次々と飛び出す。果たして“ブレーク”するスターは現れるのか。
【写真】わちゃわちゃ笑顔がかわいい！新競技・立道に挑むtimelesz
同番組は、新しいテレビスターを発掘する新トークバラエティー。今回は「売れたい！」という熱い思いを持つ未来のスターを対象に、“夢はあるけどお金がない”100人オーディションを開催する。芸人、作家、モデルなど、さまざまな職業の次世代スターたちが、熾烈な選考を勝ち抜いてスタジオに集合。情熱と夢を胸にワケアリ生活を送っている出演者の素顔を芸能人ゲストが徹底深掘りする。
波乱と感動のエピソードが、次々と飛び出す。果たして“ブレーク”するスターは現れるのか。