

EF66形が牽引する「あさかぜ」。更新車両を使用した1・4号は当時の寝台車の常識を覆した列車だった（撮影：橋爪智之）

【貴重な写真はこちらから】▶平成初期のブルートレイン▶EF66形が牽引する「はやぶさ」や「みずほ」、グレードアップ改造された金帯の客車を連ねた「あさかぜ1・4号」など関東と九州方面を結んだブルトレや「出雲」「あかつき」など、往年の花形列車たち

時代の変化、とりわけ航空機や新幹線の発達により、今や日本において一般的に利用できる定期夜行列車は「サンライズ瀬戸・出雲」のみとなった。サンライズは利用者数が多く当面は安泰と思われるが、車両の老朽化が進行しているものの代替車両については話がなく、これが懸念材料となっている。

夜行列車の衰退は、前述した交通機関の速達化や多様化に加え、比較的安い価格のビジネスホテルの普及などもあり、夜間移動そのものが現代人のニーズに合わなくなってきたことも要因として考えられる。だが、観光列車ではない夜行列車の文化が日本から消滅する可能性も拭い去れない現在の状況は、多くの列車が走っていた時代を思うと残念でならない。

平成初期のブルートレイン

その夜行列車の代名詞となっていたのが「ブルートレイン」だ。国鉄時代の1958年に誕生した寝台特急用客車、20系の車体が青かったことから、列車名とは別に付いた愛称のようなもので、その後誕生した14系客車や24系客車などへも受け継がれた。

【写真】平成初期のブルートレイン。EF66形が牽引する「はやぶさ」や「みずほ」、グレードアップ改造された金帯の客車を連ねた「あさかぜ1・4号」など関東と九州方面を結んだブルトレや「出雲」「あかつき」など、往年の花形列車たち

ブルートレインは基本的に客車寝台特急を指し、同じ青い車体でも座席車や、寝台電車の581系・583系はブルートレインとは呼ばれなかった。現在のサンライズも同様だ。ただ、その定義は少し曖昧で、座席車も連結していた20系客車や、北海道で運行されていた座席車併結の夜行急行列車もブルートレインと呼ばれていた。厳格なルールはとくになかったようだ。

昭和から平成初期にかけて日本の夜間移動を支えたブルートレインは、1990年代には食堂車の休止などすでにかげりが見え始めていた。2000年代へ入る頃には次々と姿を消していき、日本の夜行列車の象徴でもあった九州方面のブルートレインは2009年3月をもって廃止。そして、2015年の「北斗星」運行終了によって全廃となった。

筆者は学生時代、九州へ足しげく通っていた時代があり、九州方面のブルートレインは関西発着を含めて全列車を制覇するほどお世話になった。残念ながら20系客車に乗車する機会はなかったが、14系以降の客車はさまざまな車種に乗車している。



走り去る「みずほ」。美しいブルーの車体は多くの鉄道ファンの憧れだった（撮影：橋爪智之）

「デュエット」に感じた明るい未来

中でも思い出深いのは1987年、「あさかぜ1・4号」でデビューした直後に乗車した、24系25形の更新客車だ。

これはJR発足直前の1987年3月に国鉄が渾身のリニューアルを施した客車で、寝台の内装はもちろんのこと、当時としては画期的だった2人用B寝台個室「デュエット」、天井に星空をイメージした装飾を施した食堂車、予約制で使えるシャワー室、そしてそれまでの銀色ではなく金色の帯を巻いた車体など、すべてが当時の常識を覆すものばかりだった。



多摩川橋梁を通過する「あさかぜ4号」（撮影：橋爪智之）

B寝台個室デュエットは超絶な人気で、発売当日の朝10時に窓口で並んで手配しても取れない、まさにプラチナチケットだった。この時は個室を断念して通常のB寝台にせざるを得なかったが、それでも初めて乗ったこの画期的な列車に感激し、寝台特急の明るい未来を信じて疑わなかった。

筆者の出身地である東京で見られたブルートレインの車両は、配属の関係で14系14形と24系25形が多かったが、中でも前述のあさかぜ1・4号で使われていた24系25形の更新車は花形で、真っ先に乗車したこともあって好きな車両だった。

また、14系も24系も、初期に製造された車両は編成端に連結される車両の妻面が3つ折れ（三面折妻）となっている一方、後期に製造された車両は平面（切妻）となっているのが特徴だった。筆者は直線的なデザインが好みであったため、後期に製造された車両に思い入れがあった。



「富士」には24系25形が使用された。この車両（電源車カニ24形）は初期型の三面折妻だ（撮影：橋爪智之）

関東のファンには貴重だった車種

ところが、関東に住んでいるとなかなか見られない車両があった。14系の中でも後期に属する14系15形だ。

14系15形は、基本的なシステムは14系客車と同一ながら、編成端に連結されるスハネフ15形は車体が24系25形の後期型と同じ切妻になっていた。この車両は当初、長崎県の早岐客貨車区に所属し、主な運用は関西発着の「あかつき」だったため、関東地方では見ることができなかったのだ。



「みずほ」で珍しく東京まで顔を出した14系15形客車のスハネフ15形（撮影：橋爪智之）

特別な車両というわけではないが、この14系15形は関東住民のブルートレインファンにとっては希少種で、いつかは乗ってみたいと憧れを抱いていた車両だった。その後、一部の車両が熊本へ転属し、「みずほ」や「さくら」で関東地方まで遠征してくる機会が生まれた。ただ、両数自体が少なかったため、見られたときはラッキーと思ったものだ。なお、これらの車両の一部は海を渡って、今もタイで活躍している。

ブルートレインの魅力は牽引する機関車にもあった。九州方面のブルートレインは1985年3月以降、本州内をEF66形電気機関車が牽引していた。関門トンネルのある下関―門司間はこの区間用のEF81形300・400番台やEF30形が引き継ぎ、九州内で交流機関車のED76形へバトンを渡すという運用だった。

一方、広島県内の勾配区間の制約を受けない「瀬戸」や「出雲」、急行「銀河」は、EF66形に交代するまで九州方面へのブルートレイン牽引の主力だったEF65PF形（1000番台）が引き続き牽引していた。そんな中、本来は貨物用ながら特急機関車の風格があるEF66形が牽引する九州方面の列車は、やはりどこか華やかな印象があった。



関門海峡越えに必要不可欠だった交直流機EF81形（撮影：橋爪智之）

【写真をもっと見る】交流電気機関車のED76形が牽引した九州内のブルートレインや、当初は「あかつき」でしか見られなかった14系15形客車など、往年のブルートレインの数々

往年の牽引機関車も消えゆく運命

先般、JR東日本に残っていた最後のEF65PF形が引退したと鉄道ファンの間で話題になったが、客車のみならず、これらの国鉄型電気機関車もどんどん姿を消しており、いずれは博物館でしかお目にかかれない車両になってしまうのかと思うと、一抹の寂しさを感じずにはいられない。



EF65PF形が牽引する「出雲」が多摩川橋梁を渡る（撮影：橋爪智之）



遠路西鹿児島（当時）からやってきた「はやぶさ」。九州方面のブルートレインは1985年以降、本州内ではEF66形が牽引した（撮影：橋爪智之）



鉄道最前線の最新記事はX（旧ツイッター）でも配信中！フォローはこちらから

（橋爪 智之 ： 欧州鉄道フォトライター）