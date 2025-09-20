21日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、九州が誇るエースアナウンサー同士の夫婦が登場します。福岡と宮崎の遠距離を乗り越え、テレビ局の垣根を超えて結ばれた2人。ライブでの偶然の再会から、災害時の励ましのLINE、白馬での“波乱のプロポーズ”まで、まるでドラマのような馴れ初めが明かされます。



【写真】まさかの“地獄絵図”となったプロポーズの1シーン

「一番の理解者」同士の結婚生活

夫の長岡大雅（ながおか・たいが）さんは、KBC九州朝日放送のアナウンス部副部長を務め、ニュースやバラエティ、スポーツまで幅広く担当しています。ラジオ番組「Positive Monster ポジモン！」では、5時間半にも及ぶ長時間の生放送を一人で背負うなど、まさに看板アナウンサーとして活躍中です。



一方、妻の武田華奈（たけだ・かな）さんは、テレビ宮崎で13年間アナウンサーとして勤務。今年3月、福岡で夫と暮らすために退職し、現在はフリーアナウンサーとして番組リポーターやイベント司会などを務めています。



ふたりが暮らすのは、都心近くのオシャレな3LDKのマンション。妻が夫の出演番組をチェックし、生放送中にLINEで助言を送ることもあるそうです。お互いを『一番の理解者』といえるのは、同じアナウンサーならではです。1歳になる息子には、ふたりそろって抑揚をつけた流暢な読み聞かせで英才教育を行っているそうです。



約2000人の会場で偶然の再会

ふたりは局も地域も異なるアナウンサーでしたが、同じ九州のアナウンサー同士として、SNSでは以前からつながっていました。運命が動き出したのは、福岡で開催されたナオト・インティライミさんのライブ会場での偶然の再会でした。約2000人が集まる会場のロビーで出会ったふたり。妻は九州で有名な美人アナウンサー。実力もある高嶺の花で、夫にとっては“推し”のような存在でした。



対面後、「なぜ連絡先を聞かなかったんだ！」とライブ中に後悔した夫は、後輩アナウンサーへのDMが御法度だとわかっていながらも、お手洗いのタイミングを狙って「どのへんの席にいる？」と送信。ライブ後に気付いた妻から返信があり、ガッツポーズでLINEの連絡先を尋ねたそう。妻は、尊敬するアナウンサーの先輩との情報交換できればとの思いから、あまり深く考えずに連絡先を教えたそうです。



震度5強の夜に届いた一通のLINE

たまに連絡を取り合う関係になって数カ月経ったころ、大きな転機が訪れます。宮崎で深夜に震度5強の地震が発生。アナウンサーは災害時に緊急出勤になることも多く、夫は妻に「気を強く持って頑張ってね」とLINEでメッセージを送りました。



当時、妻はプレッシャーの大きい地震対応に加え、2日後には宮崎市長選と延岡市長選の特番MCを控えていました。慌ただしい数日間を終え、真夜中に帰宅した妻は、夫のLINEに励まされ、抱えていたモヤモヤした気持ちを打ち明けました。すると深夜にもかかわらず、夫からは誠実な共感と、いちばんかけてほしかった言葉が返ってきて、妻は嬉しくなったといいます。



そこから「直接話したい」と思うようになり、仕事が終わってから毎晩4〜5時間、LINE通話をするように。睡眠よりも話しているほうが、元気になれたといいます。



それから2カ月後、夫が仕事終わりに宮崎へ来てくれることに。妻が駅へ車で迎えに行くと、遠くから大きな花束を持ってゆっくり歩く夫が登場…！ 見事、告白を決めるも、妻の家まで向かう車中でも夫は「告白どうだった？」と訊ねてきたそう。夫は目立ちたがり屋で自分大好きな性格だったのでした。



幸せなプロポーズになるはずが

やがて交際が始まってから1年後、記念旅行で訪れたのは、妻が大好きな雪とサウナがある長野県白馬村のグランピング場でした。夫はここでプロポーズをしようと決め、福岡からバラの花束を現地の宿に送りました。さらに、宮崎に向かうバスの中でも5時間かけて手紙をしたためました。



それを現地で涙ぐみながら読み上げ、幸せなプロポーズになるはずが、まさかの地獄絵図に。そのときの動画がスタジオで紹介されると、MCの藤井隆さんや井上咲楽さんも「ホラーみたい！」「怖い！」と怯える展開に。前代未聞の恐怖映像は、まさに必見です。



とはいえふたりは晴れて夫婦に。夫はことあるごとに妻へ手紙を書く習慣があり、今回の番組収録日にも用意していたそうです。ところがこの日は、妻からの“逆サプライズ”が待っていました。「せっかくの機会に思いを伝えます」と、心を込めて書かれた手紙を読んだ夫の目には、またしても涙が浮かんでいました。