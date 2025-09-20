ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１６２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１６２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式19日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均 46304.49（+162.07 +0.35%）
ナスダック 22584.67（+113.95 +0.51%）
CME日経平均先物 45085（大証終比：+355 +0.79%）
欧州株式19日終値
英FT100 9216.67（-11.44 -0.12%）
独DAX 23639.41（-35.12 -0.15%）
仏CAC40 7853.59（-1.02 -0.01%）
米国債利回り
2年債 3.578（+0.014）
10年債 4.133（+0.029）
30年債 4.750（+0.026）
期待インフレ率 2.392（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（+0.022）
英 国 4.715（+0.039）
カナダ 3.204（+0.019）
豪 州 4.240（+0.049）
日 本 1.638（+0.041）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115464.25（-2115.30 -1.80%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1708万5245（-313001 -1.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物10 月限（WTI）（終値）
1バレル＝62.68（-0.89 -1.40%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝3705.80（+27.50 +0.75%）
NY株式19日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均 46304.49（+162.07 +0.35%）
ナスダック 22584.67（+113.95 +0.51%）
CME日経平均先物 45085（大証終比：+355 +0.79%）
欧州株式19日終値
英FT100 9216.67（-11.44 -0.12%）
独DAX 23639.41（-35.12 -0.15%）
仏CAC40 7853.59（-1.02 -0.01%）
米国債利回り
2年債 3.578（+0.014）
10年債 4.133（+0.029）
30年債 4.750（+0.026）
期待インフレ率 2.392（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（+0.022）
英 国 4.715（+0.039）
カナダ 3.204（+0.019）
豪 州 4.240（+0.049）
日 本 1.638（+0.041）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115464.25（-2115.30 -1.80%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1708万5245（-313001 -1.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物10 月限（WTI）（終値）
1バレル＝62.68（-0.89 -1.40%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝3705.80（+27.50 +0.75%）