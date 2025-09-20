ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は１６２ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式19日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均　　　46304.49（+162.07　+0.35%）
ナスダック　　　22584.67（+113.95　+0.51%）
CME日経平均先物　45085（大証終比：+355　+0.79%）

欧州株式19日終値
英FT100　 9216.67（-11.44　-0.12%）
独DAX　 23639.41（-35.12　-0.15%）
仏CAC40　 7853.59（-1.02　-0.01%）

米国債利回り
2年債　 　3.578（+0.014）
10年債　 　4.133（+0.029）
30年債　 　4.750（+0.026）
期待インフレ率　 　2.392（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.748（+0.022）
英　国　　4.715（+0.039）
カナダ　　3.204（+0.019）
豪　州　　4.240（+0.049）
日　本　　1.638（+0.041）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115464.25（-2115.30　-1.80%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1708万5245（-313001　-1.80%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ

NY原油先物10 月限（WTI）（終値）
1バレル＝62.68（-0.89　-1.40%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝3705.80（+27.50　+0.75%）