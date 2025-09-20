[9.19 ラ・リーガ第5節](Estadio La Cartuja de Sevilla)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ベティス]

先発

GK 25 パウ・ロペス

DF 2 エクトル・ベジェリン

DF 3 ディエゴ・ジョレンテ

DF 4 ナタン

DF 23 ジュニオール・フィルポ

MF 7 アントニー

MF 8 パブロ・フォルナルス

MF 10 アブデ・エザルズリ

MF 14 ソフィアン・アムラバト

MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ

FW 19 クチョ・エルナンデス

控え

GK 1 アルバロ・バジェス

GK 13 アドリアン

DF 5 マルク・バルトラ

DF 16 V. Gómez

DF 36 D. Bladi

MF 6 セルジ・アルティミラ

MF 17 ロドリゴ・リケルメ

MF 21 マルク・ロカ

FW 9 チミー・アビラ

FW 11 セドリック・バカンブ

FW 40 アンヘル・オルティス

FW 52 パブロ・ガルシア

監督

マヌエル・ペジェグリーニ

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 14 久保建英

MF 23 ブライス・メンデス

MF 28 パブロ・マリン

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

DF 31 ジョン・マルティン

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 18 カルロス・ソレール

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 11 ゴンサロ・ゲデス

FW 19 ジョン・カリカブル

監督

セルヒオ・フランシスコ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります