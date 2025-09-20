ベティスvsソシエダ スタメン発表
[9.19 ラ・リーガ第5節](Estadio La Cartuja de Sevilla)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ベティス]
先発
GK 25 パウ・ロペス
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 4 ナタン
DF 23 ジュニオール・フィルポ
MF 7 アントニー
MF 8 パブロ・フォルナルス
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 14 ソフィアン・アムラバト
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
FW 19 クチョ・エルナンデス
控え
GK 1 アルバロ・バジェス
GK 13 アドリアン
DF 5 マルク・バルトラ
DF 16 V. Gómez
DF 36 D. Bladi
MF 6 セルジ・アルティミラ
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 21 マルク・ロカ
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
FW 40 アンヘル・オルティス
FW 52 パブロ・ガルシア
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 23 ブライス・メンデス
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 18 カルロス・ソレール
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
