ボートレースびわこの開設73周年記念「G1びわこ大賞」は19日、3日目が修了した。きょう20日は予選最終日の4日目。注目は12Rだ。

峰は3日目1、2着とリズムを上げてきた。舟足に手応えを十分感じ取っており、予選ラストの1走を勝利で締めくくるのみ。深谷は巧妙に差して順走スタイル。松井は百戦錬磨のさばきで浮上。椎名は差して2、3着争いへ。大峯は乗り心地の良さが特徴。篠崎仁は6枠で人気を下げるなら2、3着で穴候補。

＜1＞峰竜太 足はいい部類だと思う。出足も問題ない。乗り心地もいいし、今節は気になるところがどこもない。何か特徴を付けてもいいかなとは考えている。

＜2＞深谷知博 回り過ぎ。合えば伸びとかいい。回転をしっかり合わせて乗り味も、もうちょっと欲しい。

＜3＞松井繁 展示タイム通り。伸びはもうひとつ。それ以外は悪くない。

＜4＞椎名豊 スリット足は良かったけど、レースで失敗した。乗り心地は問題ない。しっかり合わせたい。

＜5＞大峯豊 足は普通。乗り味はいい。

＜6＞篠崎仁志 合っている感じはありますね。ただ、チルトゼロの方がいいのかな。伸びは普通で、出足寄りなのかも。ペラでいいところを探していきます。