青森競輪開設75周年みちのく記念G3「善知鳥杯争奪戦」（優勝賞金562万円）が、きょう20日開幕。初日は12R特選をメインに一次予選が行われる。特選は総合力でリードする郡司浩平を中心に共同通信社杯の覇者・南修二、地元エースの新山響平らで熱戦が繰り広げられる。

総合力上位の郡司が軸。地元の新山が積極的に出そうだが、機動力ある佐々木の前を回る森田も仕掛けは早い。両者が踏み合うところを、郡司が逃さずに仕掛けて押し切る。南は前回ビッグ初Vで勢い十分。単騎でも強襲に注意。

＜1＞新山響平 早めに青森に入り、八戸で練習した。うまく疲労をためずに来られた。一番プレッシャーのかかる大会。結果は欲しいが内容も欲しい。自力。

＜2＞荒井崇博 前回はそれなりだった。中3日で練習はゼロ。あとは走ってみて。位置は決めずに。

＜3＞郡司浩平 しっかり感覚を取り戻せるように練習はしたが、すぐ戻るものではない。レースで戻していくしかない。自力。

＜4＞守沢太志 2場所前の小倉が今年一番悪かった。前回は断然良くなった。その感覚を忘れないように練習をやってきた。新山君へ。

＜5＞森田優弥 前回は4日間通して勝負できる感じじゃなかった。力負け。練習は強めにやってきた。青森は走りやすい。自力。

＜6＞久米良 前回は力不足。骨盤の使い方を修正したが、このメンバーで通用するかどうか…。お世話になっている荒井さんへ。

＜7＞和田健太郎 近況は自力選手の頑張りに尽きる。悪くはないが、着ほどの手応えはない。普通に練習して状態は変わらず。郡司君。

＜8＞佐々木悠葵 中3日で2日だけ練習した。状態は変わらない。前回は練習で使っている自転車を試したが、今回は戻す。森田君へ。

＜9＞南修二 単騎戦。