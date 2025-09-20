◆米大リーグ ドジャース２―１ジャイアンツ（１８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

通算２２２勝のドジャース、Ｃ・カーショー投手が１８日（日本時間１９日）、ジャイアンツ戦前に今季限りでの現役引退を発表し、会見を行った。

＊ ＊ ＊

レジェンドの目に涙が浮かんだ。本拠地の一室で行われたカーショーの引退会見。フリーマンらほぼ全選手が集結し、大谷も最後方から見守った。小さな部屋が超満員となる中、「私は引退する。エレン（妻）とも、子供たちともたくさん話した。今がその時だと思う。心で納得している」と語り始めた。

約１２分間。言葉を詰まらせ、涙したのは同僚への思いを話した時だった。「この部屋にいる君たちは本当に大切な存在だ。本当に楽しい時間を過ごした。全てが恋しくなるだろう」。１か月以上前にフリーマンら一部の仲間には極秘で伝えていた引退の意思。ロバーツ監督には数週間前、全選手にはこの日の朝にグループチャットで伝えた。発表よりも先に筋を通した。

ドジャース一筋１８年。３度のサイ・ヤング賞、１４年にはノーヒッターを達成してＭＶＰ、今年７月には史上２０人目の通算３０００奪三振とその伝説は数知れない。通算２２２勝９６敗。将来の殿堂入りは確実だ。今季も１０勝と欠かせない戦力だったが「健康で投げられることに感謝するようになり、それがむしろ『いい区切り』だなと」。１９日（同２０日）がレギュラーシーズンでは本拠地最終登板。満員のホームで感謝の思いを体現する。（中村 晃大）