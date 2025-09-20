◆米大リーグ ドジャース２―１ジャイアンツ（１８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

通算２２２勝のドジャース、Ｃ・カーショー投手（３７）が１８日（日本時間１９日）、ジャイアンツ戦前に今季限りでの現役引退を発表し、会見を行った。山本由伸投手（２７）は１２勝目こそ逃したが、３戦連続１安打投球となる６回途中１安打無失点の好投。エースの座を受け継ぐ決意を示した。

山本は崩れなかった。初回。２死から連続四球を与えたが、エルドリッジを宝刀カーブで空振り三振。この日は日米通じて自己ワーストとなる６四球を与えながら、５回１／３を１安打無失点７Ｋでまとめ「何とか無失点で抑えられたので、良かった」と振り返った。

３試合連続で５回以上を投げて被安打１。被打率１割８分３厘はメジャー全体トップだ。防御率２・５８はリーグ２位に浮上し、連続２ケタ奪三振は３試合で止まったが、１９４奪三振は同８位。残り１登板で「２００」の大台が見えた。無援護で４試合白星がなくても、内容は圧巻と言える。

この日はカーショーが引退を発表した。昨季から２年間、同じチームで過ごしてきた由伸は「自分の野球人生の中でも何にも変えられない経験をさせてもらった」。目に焼きついている光景がある。「いつもトレーニングルームに行っても、もうすでにすごい練習してたり…。こういった選手が１８年間活躍するんだな」と教訓になった。

今季、開幕から唯一ローテを守り続ける新エースは「僕もカーショーのようなエースになりたいと心から思いますし、いつかは偉大な大先輩を超えられるように頑張っていきたい」。レジェンドの背中を追って飛躍する。（中村 晃大）