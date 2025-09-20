¡ÚÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡¡¿¿´ã¡Û¿¿¹üÄº¸«¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Î²æËý¾¡¤Á¡¡ÂÎ¤Î¾®¤µ¤¤ÎÏ»Î¤Î¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂçËþÂ¤Î°ìÈÖ¤Ï¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î¿¿¹üÄº¤ò³À´Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡£¹â°Â¤âºÙ¤«¤¤ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤Ç²¿¤È¤«µ¯¤³¤½¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾ù¤é¤º²æËý¾¡¤Á¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬Èà¤ÎÁêËÐ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¿·»°Ìò¤Î¾ì½ê¤Ç4¾¡2ÇÔ¡£·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£4ÆüÌÜ¤Î²¦Ë²Àï¤Ï²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤¿°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£²¦Ë²¤Î±¦ÏÓ¤Î°ÌÃÖ¤â¤è¤¯¡¢Æó¤ÎÏÓ¤¢¤¿¤ê¤ò¤°¤Ã¤ÈÊú¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÏÓ¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¡£¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤ÐÀ±¤â¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤È¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£º£¸å¡¢ÂÎ¤Î¾®¤µ¤¤ÎÏ»Î¤Î¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤â¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤ç¤¦7ÆüÌÜ¤Ï¼ãÎ´·ÊÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç´Ø³Í¤ê¤ÎÁê¼ê¤âÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¡£°ÂÀÄ¶Ó¤â¤¤¤¤Ê¤êÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¡£µ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤éÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÁêËÐ¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë
¡Ú°ÂÀÄ¶Ó¡¡ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê30È¯¤Ê¤ó¤Î¡Û
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤¬¹â°Â¤È¤Î¾®·ëÂÐ·è¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤ÇÀ©¤·¡¢2ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é30È¯¤Û¤É¸µÂç´Ø¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÁ°·¹»ÑÀª¤ÇÂÑ¤¨Ç¦¤ó¤Çº¸º¹¤·¤«¤éÁ°¤Ø½Ð¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×12¾ì½ê¤Î»Ë¾åºÇÂ®¤Ç»°Ìò¾º¿Ê¤·¤¿º£¾ì½ê¡£¡Ö100²óÄ¥¤é¤ì¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¼è¤ê¸ý¤Ø¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤ÎÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¾¯¤·ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿´é¤Ç¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡¢³Ê¹¥¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢·®¾Ï¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£