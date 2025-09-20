»û²¬º»Ìï¹á¡¡¡ÖÎý½¬¤Ï¼ñÌ£¡×ºîÀï¤Ç¹¥È¯¿Ê¡¡ÆÈ¼«¤Î¥á¥ó¥¿¥ë´ÉÍý¤Ç¿·¿ÍV¤Ø
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡½»Í§À¸Ì¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè1Æü¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡°¦ÃÎ¸©¡¦¿·Æî°¦ÃÎCCÈþÉÍC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¡Ë
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤Î»û²¬º»Ìï¹á¡Ê23¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î7°Ì¤È¡¢º£µ¨3¿ÍÌÜ¤Î¿·¿ÍV¤Ø¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤Î¾®Âì¿å²»¡Ê27¡áÀÅ¥Ò¥ë¥ºCC¡Ë¤È¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê33¡á´Ú¹ñ¡Ë¤¬66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡º£·î14Æü¤Ë23ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»û²¬¤¬¡ÖÎý½¬¤Ï¼ñÌ£¡×ºîÀï¤Ç¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÎý½¬¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÌµ¸Â¤Ë¤Ç¤¤ë¼ñÌ£¡£¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¡È¤¢¤ì¤À¤±Îý½¬¤·¤¿¤Î¤Ë¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥á¥ó¥¿¥ë´ÉÍý¤Ç¹¥¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£8·î¤ÎNEC·Ú°æÂô72¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Û¤Ê¤Õ¤êÂçºîÀï¡×¤Ç2ÆüÌÜ¤Ë¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¯¸«¤Ä¤±¤¿ºîÀï¤Çº£ÅÙ¤³¤½½éV¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£