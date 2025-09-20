¶×ºù¡¡1ÇÔ»à¼é¡ª½éV°ÊÍè¤ÎÉüÄ´¤ÎÃû¤·¡¡Àè¾ì½ê¤ÏÄïÄï»Ò¤Î¶×¾¡ÊöV¡¡»Õ¾¢¤â´üÂÔ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¡È¼¡¤Ï²¶¡É¤È¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÃíÌÜ¤Î1ÇÔÂÐ·è¤ÏÂç´Ø¡¦¶×ºù¤¬Ê¿Ëë¡¦Ê¿¸Í³¤¤ò¾®¼êÅê¤²¤Ç²¼¤·¡¢4ÆüÌÜ¤«¤é3Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º¸¤«¤é¹ë²÷¤Ë¤«¤«¤¨Åê¤²¤¿¡£3¾ì½êÏ¢Â³8¾¡»ß¤Þ¤ê¤À¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ÏÌµ½ý¤Î6Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡£²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÏÊ¿Ëë¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¤ò²¼¤·¤Æ1ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¶×ºù¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ê¿¸Í³¤¤Î±Ô¤¤½ÐÂ¤ò»ß¤á¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸¤«¤é¹ë²÷¤Ê¾®¼êÅê¤²¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¸µ¡¹Äã¤¤Áê¼ê¡£Æ°¤¤ÎÃæ¤ÇÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¡£²áµî8Àï7¾¡¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤Áê¼ê¤ò²¼¤·¡¢5¾¡ÌÜ¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¾ì½êÁ°¤Ï´ðÁÃ±¿Æ°¤äÂÎ´´¶¯²½¤ËÅØ¤á¤¿¡£»Í¸Ô¡¢½Å¤ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤¹¤êÂ¡¢ÎÏ»Î¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¡¢±Ô¤¤½ÐÂ¤ä²¼È¾¿È¤Î°ÂÄê´¶¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë·Î¸ÅÁí¸«¤äÆó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤Ê¤É¤Ç·Î¸Å¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æº£¾ì½ê¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤ÏÄïÄï»Ò¤Î¶×¾¡Êö¤¬ÅìÁ°Æ¬15ËçÌÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Àé½©³Ú¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£ºë¶Ì±É¹â¤Î2³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö´Ö¶á¤ËÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£»Õ¾¢¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖ¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦¶×¥Î¼ã¡Ë¤â¡Ö¡Ê¶×¾¡Êö¤ÎÍ¥¾¡¤¬¡Ë°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡È¼¡¤Ï²¶¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÁê¾è¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡½é¤Î¹Ë³Í¤ê¤ËÄ©¤ó¤À½é¾ì½ê¤Ç5¾¡10ÇÔ¡£½Õ¾ì½ê¤«¤é3¾ì½êÏ¢Â³8¾¡»ß¤Þ¤ê¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤ÀËþÂ¤Î¤¤¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½éÆü¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡È¯¿Ê¡¢4ÆüÌÜ¤«¤é¤Î3Ï¢¾¡¤Ï½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½ê°ÊÍè¡£ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¡£ÉÔ¿¶¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ø¡¢ÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÃæÂ¼¡¡ÏÂÌé¡Ë