¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ANA¥ª¡¼¥×¥óÂè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚGCÎØ¸üC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢13°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶âÃ«Âó¼Â¡Ê27¡áSOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¤¬ÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤¬ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¡¼3¤Î2¥Û¡¼¥ë¡£¤¤¤º¤ì¤â4U¤ò°®¤ê8ÈÖ¡Ê¼ÂÂ¬228¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ï2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¡¢11ÈÖ¡ÊÆ±226¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ï3¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¹¶¤áÊý¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¹¥Ä´¤ò¼Â´¶¤·¡¢67¤Î¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÇ¤Á¤¿¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¡£100ÅÀËþÅÀ¤Î¥Û¡¼¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ãå¡¹¤È¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é10»î¹ç¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ì¤º¡¢2½µÁ°¤Î¥í¥Ô¥¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î10°Ì¤¬ºÇ¹â¡£17Æü¤Ë34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÐÀî¤Ï¡¢¼«¤é½Ë¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÆÆ»¤ò¶î»È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¨¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¾¡Éé¤Î¸åÈ¾Àï¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¡£