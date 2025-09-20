¥¸¥ã¥ó¥×¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡¸ÞÎØ²ñ¾ì¤Ç¹¥´¶¿¨¤Î3°Ì¡¡¡ÖÀ¨¤¯ÌÌÇò¤¤Âæ¡×Ï¢ÇÆ¥¤¥á¡¼¥¸¤·ÈôæÆ¡¡ÆÃÄ§¤Ä¤«¤à
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¡¥µ¥Þ¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Õ¥£¥¨¥á¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥ºHS¡á109¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ë
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ¸Ä¿ÍÂè7Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ç22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê28¡á¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤¬105¥á¡¼¥È¥ë¡¢98¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×261¡¦7ÅÀ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤ÏÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê28¡á¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¹ç·×244¡¦9ÅÀ¤Ç3°Ì¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê28¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï¹ç·×232¡¦5ÅÀ¤Ç10°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓÎÍ¤¬¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿GP¤Ç¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£1²óÌÜ¤Ï±Ô¤¤Æ§¤ßÀÚ¤ê¤«¤é105¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¥ÈôÌö¤Ç4°Ì¡£ÉÔÍø¤ÊÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿2²óÌÜ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯98¥á¡¼¥È¥ë¤È¿¤Ð¤·½ç°Ì¤ò1¤Ä¾å¤²¡ÖÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£Á°Æü¤ÎÎý½¬¤Ç½é¤á¤Æ¸ÞÎØËÜÈÖ¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¡£¡ÖÀ¨¤¯ÌÌÇò¤¤Âæ¡£·ë¹½¡¢Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÈôÌöÃæ¤Î½ªÈ×¤Ï¡ÖÃ¡¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆÃÄ§¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Êµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£