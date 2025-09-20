ºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¿·³ã¡¦¶¶ËÜ¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤ò¹¶Î¬¤·¤ÆJ1»ÄÎ±¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯
¡¡4¾¡8Ê¬¤±17ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè30Àá¤Î¤¤ç¤¦20Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¾¡¤ÁÅÀº¹4¤ÇJ1»ÄÎ±¤òÁè¤¦19°Ì¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤â¾¡Íø¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ëDF¶¶ËÜ·ò¿Í¡Ê25¡Ë¤ÏÀ»äÆÄ®¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò½ª¤¨¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤ò²¿ÅÙ¤âÍî¤È¤·¡¢¸½ºß¤Î¶ì¶¤Ë¤¢¤ë¡£Íî¤È¤»¤Ð¤¤¤è¤¤¤èJ2¹ß³Ê¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¼éÈ÷¤â¹¶·â¤â·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥ß¥¹¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¡£¶¶ËÜ¤Ï¶¯¤¤·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â»î¹ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬³Î¼Â¤ËÍè¤ë¡£¤½¤³¤ÇÉáÃÊ¤ÎÅØÎÏ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Î¡ËÉð´ï¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤Ó¤Ó¤é¤Ê¤¤¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡»Ä¤ê9»î¹ç¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç·Þ¤¨¤¿19°Ì¤È20°Ì¤ÎÂÐÀï¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»ÅÎ±¤á¤¤ë¤«¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤ÐËÉ¤®¤¤ë¤«¡×¤ò¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ëµó¤²¤ë¡£¤³¤³10»î¹ç¤Ï1Ê¬¤±9ÇÔ¤Î»´¾õ¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤º¡¢Ä¾¶á3»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ1ÅÀº¹¤Ç3Ï¢ÇÔ¤À¡£²£ÉÍFC¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥À¥Ö¥ë¤òµö¤·¤¿Ä®ÅÄ¤äÊ¡²¬¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯¼éÈ÷»þ¤Ë5¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£ÉÔÍÑ°Õ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¨¤Ð¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹¶·â¤ÎÀºÅÙ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòµ¨ÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº£µ¨¡¢¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ñ¥¹¤Î²ó¿ô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºòµ¨¤ËÂ³¤¡¢º£µ¨¤â¸½ºß2¥¢¥·¥¹¥È¡£2·å¤¬ÌÜÉ¸¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢º¸Â¤ÎÀºÅÙ¤òìÅÍß¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤Î¼Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¡¼¥É¤â¥¯¥í¥¹¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£
¡¡²£ÉÍFC¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ23Ç¯¤Ë1Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸ÅÁã¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¿·³ã¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤·¡¢É½¸½¤·¤¿¤¤¡×¡£11»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö10»î¹ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ï¤¢¤ë¡£ÆâÌÌ¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ê¤¿¤¤¡×¡£J1¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É¬¤º¾¡¤Ä¡£¡ÊÀ¾´¬¡¡¸²ð¡Ë
¡¡¡û¡Ä²£ÉÍFC¤È¤Î±¿Ì¿¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£Å¨ÃÏ¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤ÎÌó1700ÀÊ¤¬´°Çä¤·¡¢·×2000¿ÍÄ¶¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æþ¹¾Å°´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇ®¤¤±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¸«¤»¾ì¤â¾¯¤Ê¤¯0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°Àá¤ÎÀ¶¿åÀï¸å¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·è¤Þ¤ê»ö¤ò²þ¤á¤Æ¿»Æ©¤µ¤»¤Æ½¤Àµ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½¢Ç¤¸å¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¡Íø¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¡û¡Ä²£ÉÍFC¤Ï6¾¡6Ê¬¤±17ÇÔ¤Ç¸½ºß19°Ì¡£18Ç¯°Ê¹ß¤Î¿·³ã¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï4¾¡1Ê¬¤±4ÇÔ¤È¸ÞÊ¬¤À¡£¥Ñ¥¹¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°18°Ì¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Î¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤Ï19°Ì¡£¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ÎÈæÎ¨¤¬2°Ì¤Î15¡¦7¡ó¤È¹â¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¡£·×36¼ºÅÀ¤ÏÁ°È¾¤¬11¤Ç¸åÈ¾¤¬25¡£ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ï13ÀïÁ´ÇÔ¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤¬¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£