ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡ÖÂº·É¡×¥«¡¼¥·¥ç¡¼°úÂàÈ¯É½¤ÇÀËÊÌ¥Þ¥ë¥Á¡¡¾¡Íø¹×¸¥£²£³»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡¡£Ð£Ó½Ð¾ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö£±¡×
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£²¡½£±¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê£±£¸Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢£²ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò£²Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¿Ê½Ð¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£±¡×¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£¶¡×¤È¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÄÌ»»£²£²£²¾¡¤Î£Ã¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£¥É·³¥¹¥¿¡¼¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°ÂçÃ«¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ÇÀËÊÌ¤·Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¯±Û¤¨¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È¤Ò¤È¿¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯ÂçÃ«¤Î°ìÂÇ¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£¶²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç¡¢±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£Æó¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÂçÃ«¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥À¥ó¥È¥Ä¤Îº£µ¨£±£³£¸ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡££³ÀïÏ¢È¯¤Î£µ£²¹æ¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«½ÐÎÝ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú£±£¸Ç¯¤ÇÄÌ»»£²£²£²¾¡¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£ÂçÃ«¤â²ñ¾ì¸åÊý¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡££²¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï£±£·Ç¯£±£²·î¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Æ±ÀÊ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏÅö»þ£Ä£ÈÀ©¤À¤Ã¤¿¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥ª¥Õ¤Ç²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¸ò¾Ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¡££Ä£È¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤Ë¹Ô¤¯¤È»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤·¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¡È¹Â¡É¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯¤Îµå±ã¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨·³»þÂå¤Ï£±£±ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¡££²£´Ç¯¤«¤éÆ±Î½¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²áµî¤Î¤³¤È¤Ï¿å¤ËÎ®¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê»ÑÀª¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç§¤á¹ç¤Ã¤¿¡££¸·î¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÐÈÄÆü¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÄ¹¤¤Ç¯·îÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ÏÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤ËËèÆü¸«¤Æ¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤âÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢ÆóÅáÎ®¤ËÄ©¤à»Ñ¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡££°£¸Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é´ÇÈÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿º¸ÏÓ¡££²£´Ç¯¤«¤é¤Î£±£°Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÂçÃ«¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÂçÃ«¡£¥É·³£±£³Ç¯Ï¢Â³£Ð£Ó½Ð¾ì¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£±¡×¤È¤·¤Æ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë£¹·î£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯ÂçÃ«¤¬£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¡Ê£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡õ£µ£°ÅðÎÝ¡Ë¤òÃ£À®¤·¡¢£Ð£Ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿Æü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯¤À¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òµ±¤«¤·¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ë¤¿¤á¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÄºÅÀ¤ØÂçÃ«¤â¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡¹¨ÂÀ¡Ë