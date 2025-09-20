¡ÖÌ¿¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤è¡×EPO45¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼EPO¡Ê65¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖEPO¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥ô¡¡¡Á45th ANNIVERSARY PARTY!!¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
80Ç¯3·î¡¢¡ÖDOWN TOWN¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤È¡ÖÅÚÍË¤ÎÌë¤Ï¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤¬80Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¦¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¡×¤Ï83Ç¯¡¢»ñÀ¸Æ²¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎCM¥½¥ó¥°¤ËºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤«¤é40Ç¯¤¿¤Ã¤¿23Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¥¹¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿20Âå¤ò¡ÖË»¤·¤¹¤®¤Æ¤¢¤Þ¤ê¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ä¤é¤¤¤·¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬87Ç¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
40¼þÇ¯¤Ï¥³¥í¥Ê¤â¤¢¤ê¡¢³«ºÅ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥É¥é¥Þ¡¼¡¢Â¼¾å¥Ý¥ó¥¿½¨°ì¤µ¤ó¤Î»à¤â¡¢³«ºÅ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¡¢Áª¶Ê¤Ëº¤¤ë¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎÉ¤¤¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£
À¤³¦Åª¤ËÆüËÜ¤Î¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬¿Íµ¤¤À¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¾å¼ê¤À¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÎ¾Êý¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤â´°àú¡£¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÏÃÏ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ´°À®¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¥«¥Ð¡¼¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï²Æì¤Ë½»¤ß¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤ÈÅìµþ¤ËÍè¤ë¡×¡£²Æì¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¶Êºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀ©ºîÌÌ¤Ç¤â¹¥±Æ¶Á¤À¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ü¸Â¤ò·è¤á¤º¡Ö³Ú¤·¤á¤ë¤¦¤Á¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤Ï»þ´ü¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Íè¤¿¤éÀÅ¤«¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö³Ú¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ¸ø±é¡¢21Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ï¤È¤â¤Ë´°Çä¡£¡ÖËº¤ì¤º¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤ò²á¤®¤Æ¡¢¤³¤Î²ñ¾ì¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´ñÀ×¡×¤È¤·¤¿¡£¡ÖÌ¿¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
45¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ°½Ð¤Î3¶Ê¤ò´Þ¤áÁ´18¶Ê¤ò²Î¾§¡£2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤½¤ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
10·î1Æü¤Ë¤Ï45¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖEPOFUL¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡Ö»ä¤¬¤¤¤ÁEPO¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤¬Ä°¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î½ÐÍè¡ª¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£