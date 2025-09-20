½÷²¦¡¦ËÌ¸ý¿º²Ö Ï¢ÇÆ¤Ê¤é¤º AÁÈ8°Ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å ½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¡Û
ËÌ¸ý¿º²Ö ¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í
¡ãÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ 9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡÷¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ä
Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡¦½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤¬19Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñ½÷²¦¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê27¡áJAL¡Ë¤¬60¥áー¥È¥ë38¤ÇAÁÈ8°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÌ¸ý¤ÏÍ½ÁªAÁÈ¤Ç1ÅêÌÜ¤Ë60¥áー¥È¥ë31¤òÅê¤²¤ë¤È¡¢2ÅêÌÜ¤Ç60¥áー¥È¥ë38¤ÈÈùÁý¡£¤·¤«¤·¡¢3ÅêÌÜ¤Ï58¥áー¥È¥ë80¤Ç¿¤Ð¤»¤º¡¢Í½ÁªÄÌ²áµÏ¿¤Î62¥áー¥È¥ë50¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£AÁÈ¤Ç¤Ï8°Ì¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï14°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¾å°Ì12Ì¾¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
