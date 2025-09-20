¥í¥·¥¢¡¦¥Ù¥é¥ë¡¼¥·Áª¼ê¡¢ÃæÎ©»ñ³Ê¤ÇÅßµ¨¸ÞÎØ»²²Ã¤Ø¡¡IOCÈ¯É½
IOC¡Ê¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï19Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¡¢¸Ä¿Í»ñ³Ê¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IOC¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¹ñ´ú¤ä¹ñ²Î¤Î»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢ÃÄÂÎ¶¥µ»¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢³«²ñ¼°¤Ç¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤â²Ã¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¯¹¶¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤¿Áª¼ê¤ä¡¢·³¤ä¼£°ÂÅö¶É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ñ³Ê¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ¤ÎÅÏÊÕ¼éÀ®²ñÄ¹¡ÊIOC°Ñ°÷¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£