¥«¡¼¥·¥ç¡¼ÎÞ¤Î°úÂà²ñ¸«¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¡×¡¡ÂçÃ«¤éÆ±Î½¤¬¸«¼é¤ëÁ°¤Ç
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£²¡Ý£±¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÄÌ»»£²£²£²¾¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²ñ¸«³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ³¡¹¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤â²ñ¸«¾ì¤Î°Ø»Ò¤ËÃåÀÊ¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤éÁª¼ê£±£¸¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇÁ°Îó¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬ºÂ¤ê¡¢ÂçÃ«¤â²ñ¸«¾ì¤Î¸åÊý¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¡£¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤¬Ä¬»þ¡£¤³¤³¤¬Âà¤¯¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú£±£¸Ç¯¡£º£µ¨¤Ï¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢£µ·î¤ÎÉüµ¢¸å¤Ï£²£°»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·£±£°¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¥£µ£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£²£²£²¾¡£¹£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¥£µ£´¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ£³²ó¡¢£Í£Ö£Ð£±²ó¡¢ºÇÂ¿¾¡£³²ó¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨£µ²ó¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶£³²ó¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤ËÎ×¤àº¸ÏÓ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¸«¿ø¤¨¡¢¡ÖºÇ¸å¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Äµæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£²Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£